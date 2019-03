Il centrocampista sardo piace ai nerazzurri che avrebbero già avviato i primi contatti per averlo in estate. Ma il Cagliari spara alto: servono 50 milioni di euro.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 21/03/2019 13:21 | aggiornato 21/03/2019 13:26

L'Inter del futuro ripartirà dai giovani talenti italiani. La società nerazzurra, dopo aver messo a posto la situazione dirigenziale e (quasi) chiarito la grana legata a Mauro Icardi, può cominciare a pensare al calciomercato del futuro. Se sarà Champions League, come si augurano vivamente dalle parti di Appiano Gentile, ecco che la proprietà potrebbe decidere di investire una discreta sommetta nella prossima sessione estiva. Entrare a far parte stabilmente dell'élite del calcio mondiale è uno stimolo troppo forte per non pensare in grande.

Il resto lo farà l'uscita definitiva dal regime di controllo della UEFA: l'Inter non avrà più obblighi da rispettare verso il massimo organismo europeo e potrà muoversi più liberamente nel delineare le strategie per il futuro. Dei tanti obiettivi messi sotto la lente di ingrandimento da Beppe Marotta fa parte Nicolò Barella: il centrocampista del Cagliari è in cima alla lista della spesa del dirigente nerazzurro, che per portare il talento sardo a Milano sarebbe disposto a chiedere un grande sacrificio a Steven Zhang.

Secondo il Corriere dello Sport, la società milanese avrebbe già cominciato a muovere i primi passi verso il 22enne del Poetto, decisa a portare avanti i discorsi per l'eventuale trasferimento in Lombardia del calciatore già a partire dalla prossima estate. Per farlo, occorrerà convincere il Cagliari con argomenti molto seri, perché sul ragazzo c'è una concorrenza fortissima che parte da Napoli e arriva fino all'Inghilterra.

Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari: il classe 1997 piace all'Inter, ma i sardi chiedono 50 milioni di euro

Calciomercato Inter, primi contatti con Barella: costa 50 milioni

Già, perché se si parla di Barella non si può non considerare la grande corte del Chelsea che, durante la sessione invernale di calciomercato, aveva più volte provato a convincere il club sardo a cedere il proprio gioiellino. Ai tempi si parlò di un'offerta vicina ai 50 milioni di euro, stoppata quasi sul nascere dal presidente Giulini. Il numero uno del Cagliari probabilmente è consapevole del grande potenziale del suo giocatore, che prossimamente potrebbe costringere le grandi d'Europa a sfidarsi in una sorta di asta furibonda.

L'Inter, d'altro canto, non vorrebbe arrivare a pagare una cifra così alta per il suo cartellino, infatti a Milano stanno cercando di capire se e come sia possibile convincere eventualmente la controparte, magari inserendo qualche giocatore all'interno della trattativa. I rossoblu sarebbero più propensi a monetizzare, per questo potrebbero subentrare alcuni fattori secondari come la voglia di "tenersi amica" la società nerazzurra, magari venendole incontro in questa occasione per poi raccogliere qualche favore in futuro.

Le due dirigenze avevano già lavorato a stretto contatto durante il calciomercato di gennaio, quando sembrava che in Italia dovesse sbarcare Nahitan Nandez: il centrocampista del Boca Juniors sarebbe arrivato in collaborazione tra i club, avrebbe giocato in Sardegna per permettere all'Inter di valutarlo con molta calma. Poi l'affare non si è concretizzato, ma i rapporti sono molto buoni. Barella è visto come il prototipo ideale di centrocampista da inserire all'interno di un contesto che muterà molto: i nerazzurri sono intenzionati a prendere un big per la mediana (Rakitic?) e vorrebbero affiancargli il miglior prospetto italiano nel ruolo.

Quest'anno il centrocampista del Cagliari ha messo insieme 29 presenze, ma in rossoblu - nonostante la giovanissima età - ha già sfondato quota 100 gettoni da professionista. Questo ne fa un elemento giovane ma già pronto per dare il proprio contributo alla causa, un giocatore di esperienza ma con ancora ampi margini di miglioramento. La condizione ideale per far parte di quella che sarà l'Inter del futuro.