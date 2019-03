Il canadese classe 2000 ha segnato nell'ultimo turno di campionato il suo primo gol in Bundesliga. Il direttore sportivo dei bavaresi è entusiasta: "Alphonso è il futuro".

di Franco Borghese - 21/03/2019 16:41 | aggiornato 21/03/2019 16:46

Una stella pronta a splendere. Domenica scorsa, nel posticipo della Bundesliga, Alphonso Davies ha segnato il suo primo gol con il Bayern Monaco. Il 18enne canadese, arrivato a gennaio dal Vancouver per 10 milioni di euro (più altri 8 di bonus), non sta giocando molto (appena 56 minuti da gennaio), ma Kovac lo sta inserendo gradualmente (già 5 presenze).

In società credono moltissimo in lui, al punto che il canadese, acquistato quando era ancora 17enne, è il minorenne più pagato nella storia del club bavarese. Per il momento non riesce a farsi spazio fra Ribery, Coman e Gnabry (Robben è infortunato e non gioca da novembre), ma dall'anno prossimo dovrebbe essere un titolare aggiunto.

Il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic è convinto che in futuro Davies possa ritagliarsi uno spazio importante:

Alphonso sa giocare ovunque, l'allenatore può metterlo in tanti ruoli diversi e lui li sa fare bene. Questo ragazzo è il futuro, ha qualità che difficilmente si vedono in Bundesliga. È il più veloce che io abbia mai visto, è impressionante, forse il più veloce di tutto il campionato. Ma avendo appena 18 anni può ancora migliorare molto

Alphonso Davies, ultimo acquisto del Bayern Monaco, in azione con la maglia del Canada

Bayern Monaco, Hoeness stravede per Davies: "Alphonso è una bomba"

Nato in Ghana nel novembre del 2000 da genitori liberiani scappati dal proprio paese a causa della guerra civile (la madre ha raccontato di aver dovuto cercare cibo perfino fra i cadaveri per dare da mangiare al figlio), nel 2005 Alphonso si è trasferito in Canada con i genitori. A soli 15 anni Davies ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Vancouver, risultando il più giovane di sempre nella MLS.

Alphonso Davies in allenamento con Kingsley Coman

Il Bayern Monaco ha puntato su di lui in ottica cambio generazionale. Tatticamente sarà il sostituto di Robben, anche se può giocare su entrambe le fasce. Il presidente Uli Hoeness non vede l'ora di vederlo in campo con maggiore continuità: "Questo ragazzo è una bomba".

A Monaco ne sono convinti tutti. Può sostituire Robben non solo tatticamente ma anche tecnicamente. Ci vorrà tempo, ma ci si aspetta da lui un grande impatto sulle partite. Perché Davies è una stella, deve solo imparare a splendere.