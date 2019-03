Il 21 marzo del 2019 ricorre il 59° anno della nascita di una delle più importanti leggende della Formula 1. Un fenomeno autentico che non è mai stato dimenticato.

0 condivisioni

di Matteo Bellan - 21/03/2019 21:16 | aggiornato 21/03/2019 22:17

Il 21 marzo del 1960 nasceva a San Paolo una futura leggenda della Formula 1. Stiamo parlando di Ayrton Senna, che proprio oggi avrebbe compiuto 59 anni. Purtroppo il 1° maggio 1994 un incidente mortale nel Gran Premio di San Marino a Imola lo ha portato via, togliendo tanto sia ai suoi cari che agli appassionati del motorsport.

3 titoli mondiali conquistati, 41 gare vinte, 80 podi e 65 pole position: numeri che basterebbero da soli per descrivere questo campione. Ma Ayrton Senna non è stato solo l'insieme di questi numeri, ma molto di più. Ha lasciato la sua impronta nella Formula 1 perché lui non era un pilota come tutti gli altri, era speciale. Un talento puro con una personalità forte e che non si tirava mai indietro dalle battaglie.

Riusciva a fare cose che ad altri non riuscivano. Aveva quasi un'aurea magica e tuttora è considerato un mito, ricordato sempre con grande affetto. Un eroe per il Brasile, il cui popolo ogni anno lo ricorda per le sue imprese. Per i brasiliani Senna non è mai morto, il suo spirito riecheggia ancora. Le leggende, si sa, non muoiono mai.

Ayrton Senna sotto il diluvio di Monaco del 1984

Ayrton Senna, l'inizio della leggenda

Dopo aver mostrato il suo grande potenziale nelle serie minori, Ayrton esordì in Formula 1 nel 1984 con la Toleman. Una piccola scuderia inglese con una monoposto che in quanto a competitività e affidabilità aveva lasciato a desiderare negli anni precedenti. Ma proprio con quella vettura il brasiliano iniziò a scrivere la propria storia nel motorsport.

In un Gran Premio di Monaco corso sotto il diluvio riuscì a conquistare un sorprendente secondo posto. La vittoria non arrivò solamente perché la gara fu interrotta, causa l'eccessiva pioggia, proprio mentre si stava avvicinando in maniera prepotente al leader della corsa, quell'Alain Prost con cui in futuro si scontrerà ferocemente.

Nel 1984 conquistò altri due podi con la Toleman e si guadagnò l'ingaggio in Lotus, dove cominciò a vincere gare e si confermò come uno dei migliori piloti della Formula 1. La sua abilità sulle gare bagnate cominciò a diventare celebre, visto che in quelle condizioni aveva spesso un'altra marcia rispetto ai colleghi. Nonostante la superiorità di Williams e McLaren, il pilota di San Paolo fece grandi cose nei tre anni con la scuderia britannica. Ottenne sei vittorie e altri sedici podi.

L'arrivo in McLaren e la rivalità con Prost

Senna voleva vincere il titolo in Formula 1, era pronto e aveva solamente bisogno di una monoposto competitiva. Nel 1988 passò in McLaren come compagno di Alain Prost, che aveva già vinto due mondiali con il team di Woking ed era uno dei top driver del campionato. La loro rivalità ha fatto la storia di questo sport.

Ayrton Senna e Alain Prost assieme sul podio ad Adelaide nel 1988

I due erano molto diversi caratterialmente, però avevano in comune la grande voglia di vincere. Tra loro grandi battaglie in pista nei due anni in cui furono compagni di squadra, senza esclusione di colpi. La superiorità della McLaren motorizzata Honda fu così schiacciante che nel 1988 la scuderia vinse 15 delle 16 gare, realizzando altrettante pole position e ben 10 doppiette. A spuntarla fu Senna, con soli 3 punti su Prost. Quello fu il suo primo titolo in Formula 1. Il francese si riscattò l'anno dopo, battendo il rivale e vincendo il proprio terzo mondiale.

Nel 1990 Alain si trasferì in Ferrari, però il duello con il brasiliano proseguì. Furono ancora loro a giocarsi la corona iridata, ad avere la meglio fu Ayrton. Nel 1991 Senna dominò, ma nelle due stagioni seguenti la McLaren si rivelò inferiore alla Williams, che vinse prima con Nigel Mansell e poi proprio con Prost.

Il passaggio in Williams e la tragica morte a Imola

I rapporti tra Senna e la scuderia di Woking erano tesi, così si arrivò al divorzio. Il pilota sudamericano nel 1994 si trasferì alla Williams, dove si era liberato un sedile dopo il ritiro di Prost da campione del mondo. Ayrton si ritrovò nella stessa condizione del suo predecessore, perché in Formula 1 avvenne un cambio di regolamento e la monoposto progettata da Adrian Newey si rivelò tutt'altro che competitiva e affidabile. Nelle prime due gare del campionato 1994 è bravo a conquistare la pole position, ma in gara è costretto a ritirarsi.

La Williams di Ayrton Senna distrutta dopo l'incidente di Imola 1994

La terza gara, quella di Imola, sarà per lui l'ultima. Quel weekend fu maledetto, visto che al venerdì ci fu il brutto incidente di Rubens Barrichello e al sabato lo schianto mortale di Roland Ratzenberger. Partito dalla pole position anche sullo storico "Autodromo Enzo e Dino Ferrari", al settimo giro della corsa Senna esce esce di pista ad altissima velocità alla curva del Tamburello, a causa del cedimento del piantone dello sterzo della sua Williams. Un botto tremendo che gli provocò gravi danni, in particolare un trauma cranico fatale. Il decesso fu dichiarato alle 18:40 del 1° maggio 1994 presso l'Ospedale Maggiore di Bologna, dove era stato trasportato in seguito all'incidente. Aveva 34 anni.

La morte di Ayrton scioccò il mondo della Formula 1 e di tutto il motorsport. In Brasile furono proclamati tre giorni di lutto nazionale. Il tre volte campione del mondo aveva scritto pagine storiche del campionato e voleva scriverne altre ancora. Avrebbe voluto approdare in Ferrari, che non vinceva il titolo da tanto tempo e che lui avrebbe sognato di portare in trionfo.

Poiché era in Italia per il GP di San Marino - ha ricordato in seguito Luca Cordero di Montezemolo - ci incontrammo nella mia casa a Bologna il 27 aprile 1993. Parlammo a lungo e mi disse in modo chiaro che voleva chiudere la sua carriera alla Ferrari dopo esserci andato vicino qualche anno prima. Ci accordammo per rivederci presto in modo da capire come superare i vincoli contrattuali che aveva in quel momento. Entrambi concordavamo sul fatto che per uno come lui la Ferrari sarebbe stata il normale sbocco per rendere la sua carriera, già brillantissima, addirittura unica. Purtroppo il destino portò via a tutti gli sportivi Ayrton in uno dei weekend più tristi della F1.

A riportare la Ferrari al successo ci pensò Michael Schumacher, che Senna aveva incontrato in pista quando il tedesco era agli esordi con Jordan e poi Benetton. E per capire quanto grande fosse Ayrton, basti pensare al pianto di Schumi dopo il GP di Monza del 2000 per aver raggiunto il brasiliano a quota 41 vittorie in Formula 1. Oggi il brasiliano avrebbe 59 anni, siamo sicuri che da lassù continua a seguire le corse, la sua grande passione.