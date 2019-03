Il membro del New Day continua a essere preso di mira da Vince McMahon: per affrontare Daniel Bryan allo Showcase of the Immortals servirà un'impresa.

di Marco Ercole - 20/03/2019 10:54 | aggiornato 20/03/2019 12:59

Ieri è toccato a Raw, stasera a SmackDown. La consueta settimana del grande wrestling prosegue come sempre con le WWE News in arrivo dal roster blu, concentrato ovviamente verso WrestleMania 35, il PPV più atteso dell’anno che si terrà il prossimo 7 aprile a Brooklyn.

Un evento che come ogni anno vi racconteremo dal vivo dagli Stati Uniti, ma prima di preparare i bagagli ci sono ancora tante WWE News da scrivere e altrettanti highlights da vedere per quello che riguarda gli show settimanali.

A partire proprio dalla puntata di SmackDown di martedì 19 marzo, che va in onda dalla Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis. Nel corso di questo show, il momento più atteso è certamente l’annunciato Gauntlet Match in cui si troverà impegnato Kofi Kingston. Dovrà superare una vera e propria impresa se vorrà guadagnarsi un posto a WrestleMania 35, visto che sulla sua strada troverà Randy Orton, il WWE United States Champion Samoa Joe, Rowan, Sheamus e Cesaro.

WWE News, Highlights SmackDown 19 marzo 2019

Assisteremo poi alla risposta di The Miz al tradimento di Shane McMahon, così come ai nuovi sviluppi nella faida tra Charlotte e Becky Lynch, con entrambe che hanno nel mirino la cintura di Ronda Rousey.

Le WWE Women’s Tag Team Champions Sasha Banks & Bayley, poi, saranno a SmackDown per confrontarsi con le IIconics. Come sempre tanti motivi per seguire questa puntata, che vi racconteremo qui, su WWE-ek SmackDown, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports, dove potrete trovare WWE News e Highlights della puntata martedì 19 marzo.

The Miz risponde all'attacco di Shane McMahon

Un Miz vulnerabile come non mai si apre all'Universo WWE prima di dire al suo ex tag team partner cosa può aspettarsi quando si incontreranno a The Grandest Stage of Them All.

Sasha Banks e Bayley vs The IIconics

Le campionesse femminili di coppia si presentano a SmackDown per dimostrare che non stanno evitando Billie Kay e Peyton Royce.

Rey Mysterio vuole Samoa Joe a WrestleMania 35

Raggiunto da suo figlio, Dominick, Rey Mysterio annuncia che sfiderà Samoa Joe a WrestleMania 35 per l'United States Championship.

Kevin Owens Show con Charlotte Flair e Becky Lynch

Kevin Owens fa una serie di domande provocatorie prima che scoppi una rissa tra The Man e The Queen.

AJ Styles paragona se stesso a Randy Orton

The Phenomenal evidenzia le differenze tra se stesso e The Viper in vista del loro match a WrestleMania 35.

Daniel Bryan sul Gauntlet Match di Kofi Kingston

Prima che inizi il Gauntlet Match, il campione WWE "The New" Daniel Bryan ride al pensiero di vedere Kofi Kingston con il titolo.

Kofi Kingston vs Sheamus

La ricerca di Kofi Kingston di guadagnare una match titolato a WrestleMania 35 inizia con un incontro con The Celtic Warrior.

Kofi Kingston vs Cesaro

Lo Swiss Cyborg prova a mettere fine ai sogni di Kofi Kingston nella seconda tappa del Gauntlet Match.

Kofi Kingston vs Rowan

Dopo la vittoria su Cesaro, Kofi Kingston si trova di fronte il mostruoso "pari intellettuale" di Daniel Bryan.

Kofi Kingston vs Samoa Joe

Dopo essere stato brutalizzato da Rowan, Kofi Kingston deve trovare nuove energie contro The Samoan Submission Machine per mantenere vivi i suoi sogni di andare a WrestleMania 35.

Kofi Kingston vs Randy Orton

Verso la fine di un estenuante Gauntlet Match, The Viper è tutto ciò che rimane tra Kofi Kingston e un WWE Championship Match a WrestleMania 35.

Kofi Kingston vs Daniel Bryan

Mister McMahon rovina i piani di Kofi Kingston quando aggiunge Daniel Bryan al Gauntlet Match all'ultimo minuto.