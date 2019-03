Secondo la casa di comics americana, il logo scelto per il Centenario dal club ricorda troppo il simbolo dell'eroe di Gotham City: va trovato un accordo nei prossimi 22 mesi.

0 condivisioni

di Luca Guerra - 20/03/2019 12:36 | aggiornato 20/03/2019 12:51

La DC Comics contro il Valencia. Non è una nuova idea cinematografica, ma la realtà che oppone Los Murcielagos alla casa di comics con sede e radici negli Stati Uniti d'America. Ragione della contesa? Il logo utilizzato in occasione del centenario dalla fondazione dal club spagnolo, che per la DC Comics è troppo somigliante a quello di Batman.

C'è quindi il pipistrello più famoso del cinema mondiale alla base delle proteste della DC Comics. Secondo l'azienda statunitense, infatti, il Valencia utilizzerebbe un simbolo troppo simile a quello legato a Batman: per questo la DC ha denunciato il club, oggi settimo nella Liga e atteso il 25 maggio dalla finale di Coppa del Re, all'UIPO, l'Ufficio per la proprietà intellettuale dell'Unione europea.

L'azienda con sede nella città californiana di Burbank si è rivolta all'ufficio legale Elzaburu di Madrid. Secondo gli avvocati che curano gli interessi della DC Comics, il pipistrello alato con dorso arancione su sfondo nero adottato dal club valenciano può essere assimiliato a tutte le raffigurazioni di Batman per attività commerciali. Sulla base dell'articolo 8, comma 1, del regolamento sui marchi dell'Unione Europea, dallo studio Elzaburu sostengono che la somiglianza possa generare "confusione da parte del pubblico". La replica del Valencia, secondo quanto riporta El Confidencial, non sarebbe stata affatto diplomatica:

Quando questo club giocava con un pipistrello sul petto negli Stati Uniti stavano inseguendo bisonti.

Valencia, il pipistrello "incriminato" nel logo alle spalle di Santi Mina

Valencia, la denuncia della DC Comics è la tegola sul centenario

Valencia e Gotham City vicine, quindi. Troppo, secondo la DC Comics. Secondo la casa di comics, i due pipistrelli rischiano di generare dubbi tra i fan di Batman, ma dalla società di calcio ricordano anche che il pipistrello è il simbolo della città, e non solo del club, da 600 anni. Inoltre, Batman è stato rivelato al grande pubblico per la prima volta nel 1939, mentre il Valencia è stato fondato nel 1919. E il pipistrello era già presente sulle divise da gioco.

Per il Valencia una notizia che è maturata proprio nei giorni in cui città e tifosi celebravano il centenario dalla fondazione del club. In migliaia hanno preso parte a un corteo per le vie cittadine, concluso con un'offerta floreale alla Virgen de los Desamparados. Secondo El Confidencial, il faldone d'inchiesta aperto dall'UIPO è in fase di attesa, in quanto alle parti sarebbe stato concesso un periodo di 22 mesi per raggiungere un accordo prima di sottoporsi al giudizio. A Valencia, però, sono convinti di aver ragione. Questa volta l'avversario da marcare non è un extraterrestre come Leo Messi, ma un personaggio di fantasia come Batman.