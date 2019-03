Il campione dei pesi gallo UFC è stato informato di un'anomalia nei suoi test anti-doping a seguito del suo match contro Henry Cejudo. Si è già detto pronto a rinunciare al titolo.

di Giovanni Bongiorno - 20/03/2019 16:51 | aggiornato 20/03/2019 16:56

Brutta tegola per TJ Dillashaw, campione dei pesi gallo e per l'intera categoria. Lo statunitense ha rivelato di essere stato informato da USADA e dalla Commissione Atletica di New York della presenza di anomalie nei suoi ultimi test, quelli successivi al superfight contro Henry Cejudo a UFC Brooklyn, nel mese di gennaio.

Dillashaw venne sconfitto per TKO al primo round, fra lo sbigottimento generale. Il campione dei pesi gallo ha rivelato di avere grande rispetto per l'intera divisione e che per un senso di giustizia è disposto a rinunciare al suo titolo finché la questione non sarà risolta. Il campione e protegé di Duane Ludwig si è espresso tramite social media questa mattina.

Dillashaw è stato sospeso per un anno dalla Commissione Atletica di New York ed è stato multato per una somma di 10mila dollari. Non è ancora stata rivelata la sostanza alla quale Dillashaw sarebbe risultato positivo e aggiornamenti dovrebbero seguire nel corso della giornata. Intanto la divisione è stata scossa dalla notizia e i pretendenti al titolo non impiegheranno di certo molto a farsi sentire. Nessun commento ancora da parte del campione dei pesi mosca UFC Henry Cejudo.

UFC: brutta tegola per Dillashaw, segnalato da USADA

Ecco le parole di TJ Dillashaw:

A tutti i miei fan, volevo essere io il primo a farvi sapere che USADA e la Commissione Atletica di New York mi hanno avvertito di un’anomalia presente nel test del mio ultimo incontro. Le parole non possono esprimere la mia delusione, sto lavorando col mio team per capire cosa sia successo e risolvere la situazione al più presto. Per una questione di giustizia e rispetto verso la mia divisione, sono disposto a rinunciare al titolo finché la questione non sarà risolta. Voglio ringraziare anticipatamente tutti per il supporto.

Adesso si attendono aggiornamenti da parte dei vertici UFC e di USADA.