Non voglio entrare nella polemica. Ricordo che nel 1996 Van Gaal disse che sarebbero tornati in Olanda con la coppa e quella dichiarazione ci motivò molto. Forse il responsabile della comunicazione dell'Ajax avrebbe dovuto sapere che quelle parole ci avrebbero fatto arrabbiare.

Ho letto le sue parole e vorrei dirgli che si deve vergognare. Lavorammo duramente per vincere quella Champions League e ci riuscimmo con fatica e sacrifici. Spero che i giocatori della Juventus abbiano un ulteriore motivo per eliminare l'Ajax.

La società Juventus non ha (ancora) risposto alle parole di Endt, che in quella annata era team manager e addetto stampa dell'Ajax, ma intanto sono arrivate le repliche da parte di alcuni giocatori che quella Champions League la vinsero come Ciro Ferrara, Moreno Torricelli e Alessio Tacchinardi.

Il quarto di finale di Champions League fra Juventus e Ajax si è improvvisamente acceso, proprio mentre i rispettivi campionati si sono fermati per la pausa dedicata alle partite della Nazionale. Il motivo? Le parole di David Endt , ex centrocampista della squadra olandese.

