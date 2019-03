Con l'arresto di Marcello De Vito (M5S) si complicano le questioni burocratiche e la possibilità di portare avanti il progetto dello stadio giallorosso.

di Antonio Cunazza - 20/03/2019 15:50 | aggiornato 20/03/2019 15:55

Nuove complicazioni nell'iter progettuale per il nuovo Stadio della Roma, e ancora una volta a livello politico. L'ultimo aggiornamento nella saga a tinte giallorosse è l'arresto di Marcello De Vito, presidente dell'Assemblea capitolina, l'organo di controllo politico-amministrativo del Comune di Roma. De Vito, figura legata al M5S e alla giunta del sindaco Raggi, avrebbe incassato elargizioni dal costruttore Parnasi per spianare la strada al percorso burocratico del nuovo stadio di Tor di Valle.

Dopo l'arresto di Parnasi, nell'ambito dell'Operazione Rinascimento, si tratta di un nuovo colpo politico e procedurale all'iter burocratico che dovrebbe portare alla costruzione della nuova casa dell'AS Roma, ora nuovamente in bilico. È evidente, infatti, l'importanza di De Vito non solo nelle procedure per la costruzione dell'impianto, ma anche nella stabilità del sindaco Virginia Raggi: De Vito fu il consigliere più votato all'epoca delle elezioni che portarono la Raggi in Campidoglio, e ora il destino dello stadio è sempre più legato a quello della giunta comunale.

Resta ora da capire se davvero lo Stadio della Roma si trovi su un binario morto o se l'iter burocratico potrà proseguire senza essere coinvolto dalle vicende politiche che ne hanno evidentemente condizionato i passi fino a ora. Se davvero la giunta Raggi è in bilico, potrebbe esserlo anche il progetto della nuova casa giallorossa.

Getty Images Nuovo Stadio della Roma, il plastico di presentazione del progetto

Il destino dello Stadio della Roma è legato alla giunta Raggi?

Il nuovo Stadio della Roma ha già subìto molte spallate negli ultimi mesi, soprattutto politiche e giudiziarie, ma ha sempre retto nonostante non sia stato posato nemmeno un mattone per il momento. L'arresto di De Vito fa temere ora un possibile colpo decisivo al procedimento che dovrebbe portare alla costruzione dell'impianto di Tor di Valle, il che condurrebbe a gravissime conseguenze per il futuro della Roma e per il coinvolgimento stesso del presidente Pallotta nel club.

Il sindaco Virginia Raggi non ha voluto rispondere alle domande dei giornalisti, dopo l'arresto di De Vito, ma ha poi affidato il suo pensiero a un post sul suo profilo facebook ufficiale, senza però menzionare la questione-stadio:

Certamente non è solo la stabilità del sindaco il problema principale. Se anche la giunta comunale resistesse, si presenterebbe comunque un problema etico e politico relativo al portare avanti un procedimento, quello del nuovo stadio, arrivato fin qui grazie a probabili manovre illegali e casi di corruzione. Proprio su questo punto si è espresso Franco Giampaoletti, direttore generale del Comune di Roma, che ha lasciato una speranza: