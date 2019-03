A capo del consiglio comunale, avrebbe intascato soldi per favorire la costruzione di diversi progetti tra cui il nuovo impianto giallorosso a Tor di Valle.

di Simone Cola - 20/03/2019 09:54 | aggiornato 20/03/2019 10:05

Non c'è proprio pace per la Roma in queste ultime settimane: salutati Champions League e, a stretto giro di posta, l'allenatore Eusebio Di Francesco e il ds Monchi, dopo aver incassato una clamorosa sconfitta con la SPAL la società giallorossa deve registrare anche l'ennesimo intoppo nel percorso che dovrebbe portare alla costruzione del nuovo stadio di proprietà in zona Tor di Valle.

All'alba della mattinata di oggi è stato infatti arrestato il presidente dell'Assemblea Capitolina Marcello De Vito in seguito all'ordinanza di custodia cautelare in carcere relativa a un'indagine riguardante la corruzione dello stesso politico, accusato di avere intascato elargizioni nell'ambito di un'inchiesta che ha portato al momento a altri 3 arresti, misure interditive nei confronti di alcuni imprenditori e a un totale di 11 indagati.

Le elargizioni sarebbero servite per favorire la costruzione di un albergo presso l'ex stazione ferroviaria di Roma Trastevere, la riqualificazione dell'area degli ex Mercati Generali di Roma Ostiense e l'edificazione del nuovo stadio di proprietà della Roma in zona Tor di Valle, impresa quest'ultima per cui De Vito avrebbe intascato soldi direttamente dall'imprenditore Luca Parnasi, già indagato nella vicenda insieme all'avvocato Luca Lanzalone, ex presidente di Acea.

James Pallotta, 61 anni, dal 27 agosto 2012 presidente della Roma: la costruzione dello stadio di proprietà è uno dei punti-cardine del progetto di crescita del club.

Attualmente sarebbero in corso da parte dei carabinieri perquisizioni sia nell'abitazione di De Vito sia in Campidoglio, mentre tra i membri del consiglio comunale presieduto proprio da De Vito - consigliere più votato durante le elezioni che portarono alla vittoria di Virginia Raggi come Sindaco - regnano sconcerto e incredulità: l'Assemblea Capitolina avrebbe dovuto esprimersi presto proprio sulla variante al piano regolatore richiesta dal nuovo stadio della Roma.

L'inchiesta relativa alla costruzione del nuovo impianto del club giallorosso, punto centrale del progetto di crescita sportiva ed economica pianificato dalla proprietà americana, ha portato fino ad oggi 28 persone a processo in due stralci diversi: tra questi l'imprenditore edile Luca Parnasi, non più socio del presidente Pallotta, e l'avvocato Luca Lanzalone. Il nome di De Vito era comparso spesso durante l'indagine che lo scorso giugno aveva portato all'arresto dei due: adesso l'arresto che rischia di sconvolgere gli equilibri politici nella Capitale e di rimandare, se non frenare, il progetto legato allo stadio.