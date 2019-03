La partita, terminata col 3-2 per gli ospiti, non è stata considerata regolare per l'inchiesta della procura sui calciatori nigeriani arrivati nel club ligure.

di Daniele Minuti - 20/03/2019 14:59 | aggiornato 20/03/2019 15:04

Non c'è pace per il campionato di Serie B che quest'anno sta vivendo una delle stagioni più travagliate della sua storia specialmente per ragioni che nulla hanno a che fare con quanto succede in mezzo al rettangolo verde.

L'ultimo triste capitolo del campionato cadetto riguarda il Benevento e lo Spezia che sono scese in campo sfidandosi nell'ultimo turno allo stadio Ciro Vigorito. La partita è terminata 3-2 per gli ospiti che grazie ai gol di Ricci, Da Cruz e Okereke sono riusciti a superare i giallorossi andati in rete con Insigne e Armenteros.

Lo Spezia però è da tempo nel mirino della procura che sta indagando su possibili irregolarità da parte del club ligure in merito al tesseramento di alcuni giovani giocatori. E proprio per questo motivo il Giudice Sportivo ha deciso di non omologare il risultato della partita vinta in casa del Benevento lasciano lo Spezia a 34 punti nella classifica di Serie B, già caratterizzata da moltissimi "asterischi".

Serie B, il giudice sportivo non omologa il risultato di Benevento-Spezia

Il Benevento, nella persona del presidente Vigorito, ha inviato un reclamo per controllare la regolarità della gara: lo Spezia infatti ha schierato Okereke (autore del terzo e decisivo gol) che è uno dei 13 calciatori nigeriani minorenni approdati nella squadra ligure e il cui tesseramento è sotto inchiesta della procura perché compiuto aggirando le regole vigenti sull'immigrazione.

Con il comunicato di routine rilasciato dopo la 29esima giornata del campionato di Serie B quindi, il Giudice Sportivo ha spiegato di non aver omologato la partita fra Benevento e Spezia in attesa di prendere una decisione definitiva.

Il giudice Emilio Battaglia ha ricevuto il reclamo del Benevento sulla regolarità della gara con lo Spezia e si riserva di decidere l'eventuale omologazione del risultato.

Una pessima notizia per lo Spezia visto che anche il Livorno pochi giorni fa aveva fatto ricorso per la non omologazione della partita persa contro i liguri per lo stesso motivo. Se il Giudice deciderà allo stesso modo, i bianconeri potrebbero perdere altri punti.