Fatale la sconfitta con il Napoli per l'ex allenatore del Crotone: i bianconeri puntano ancora una volta sul tecnico croato, già subentrato a Oddo l'anno scorso.

di Marco Ercole - 20/03/2019 12:44 | aggiornato 20/03/2019 12:52

La sua panchina in Serie A era traballante da un po', ma la notizia dell'esonero da parte dell'Udinese di Davide Nicola è comunque abbastanza sorprendente, in quanto arrivata dopo la sconfitta maturata con il Napoli, la seconda consecutiva.

Dopo essersi ritrovata a un solo punto dalla terzultima posizione (anche se con una partita da recuperare, quella con la Lazio allo stadio Olimpico), la squadra bianconera ha deciso di cambiare di nuovo, dopo aver già messo da parte il progetto iniziale affidato allo spagnolo Julio Velazquez, proprio per fare spazio lo scorso novembre all'ex tecnico del Crotone.

I risultati di Davide Nicola però non sono stati quelli sperati dalla proprietà friulana, che a distanza di 4 mesi esatti da quella scelta ha optato adesso per un nuovo avvicendamento in panchina, il terzo.

Serie A, Udinese esonera Nicola: Tudor al suo posto

A guidare l'Udinese in Serie A da qui al termine della stagione (salvo nuovi colpi di scena o ripensamenti) dovrebbe essere ancora una volta Igor Tudor, già chiamato in causa l'anno scorso per prendere il posto di Massimo Oddo nelle ultime quattro partite di campionato.

In quella circostanza l'allenatore croato era riuscito a condurre l'Udinese a un finale di campionato relativamente tranquillo, chiudendo la sua esperienza con 2 vittorie, un pareggio, una sconfitta e una media punti di 1,75 a gara.

Adesso a Tudor viene data una nuova chance, in questa occasione con molte più partite davanti a sé per dimostrare di meritarsi eventualmente una conferma anche per la prossima stagione. Ovviamente a una condizione, cioè che l'Udinese resti ancora in Serie A ed eviti nei limiti del possibile di rimanere invischiata in una pericolosissima lotta per non retrocedere. Tudor dovrà riuscire a dare una scossa e fare quello che fino a questo momento non è riuscito ai suoi predecessori, prima Velazquez e poi Nicola.