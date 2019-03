Sono arrivate le prime condanne dopo ia morte dell'ultras del Varese che aveva partecipato ai tafferugli prima della partita di Serie A del Boxing Day scorso.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 20/03/2019 11:09 | aggiornato 20/03/2019 11:14

Tutto il mondo nel calcio ha ancora negli occhi l'orrore di quella sera del "Boxing Day", quelle ore che hanno preceduto il big match della giornata di Serie A, che metteva di fronte l'Inter e il Napoli. Degli scontri tra ultras a via Novara avevano dato vita a scene di ordinaria follia, che avevano portato alla morte di Daniele Belardinelli, un ultras del Varese che aveva partecipato a questi tafferugli.

Lui ci aveva rimesso la vita (venendo investito), molti altri ne sono usciti feriti. Adesso, a distanza di tre mesi, sono arrivate le prime condanne per quanto accaduto nei pressi dello stadio San Siro.

Si arriva a pene che toccano i 3 anni e 8 mesi di carcere per i 5 ultras che sono stati processati con rito abbreviato "per rissa aggravata" e altri reati in relazione con i fatti di quelle ore che hanno preceduto la partita di Serie A tra Inter e Napoli. Al riguardo si è espresso il gup di Milano, Carlo Ottone De Marchi, a seguito di un'inchiesta coordinata alla quale hanno partecipato Letizia Mannella e i pm Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri.

Prime condanne per la morte di Daniele Belardinelli

Morte Belardinelli, 5 ultras condannati

Lo storico capo ultras della curva interista, Nino Ciccarelli (con 12 anni di carcere alle spalle), è quello ad essere incorso nella pena più alta: i pm avevano chiesto condanne comprese tra i 5 anni e 8 mesi e i 2 anni e 11 mesi, per il capo dei "Viking" (gruppo organizzato di ultras interisti) sono stati sentenziati 3 anni e 8 mesi. Se l'è "cavata" con 3 anni (seconda pena più alta) Alessandro Martinoli, l'ultras del Varese che secondo le indagini era stato con Belardinelli il giorno di Natale, per programmare il blitz a Milano.

Due anni e 10 mesi invece per Marcio Piovella "Il Rosso", capo dei "Boys", altro gruppo organizzato della parte calda della tifoseria interista.

Due anni e 6 mesi, poi, per gli altri due interisti, Francesco Baj e Simone Tira. In conclusione, è stato accolto il patteggiamento con relativa condanna a un anno e 10 mesi per Luca Da Ros, che ha fornito una serie di elementi utili alle indagini. Queste tra l'altro continuano ad andare avanti, perché le forze dell'ordine stanno tentando di individuare (restano una ventina di indagati) chi abbia partecipato agli scontri, al fine di individuare la macchina che ha investito Daniele Belardinelli, portandolo alla morte. In questo caso le accuse sarebbero di omicidio.