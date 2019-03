Il fondo USA offre 120 milioni e la distanza tra le parti è ormai minima. Vialli candidato numero uno a diventare presidente. Piazza in fibrillazione.

di MarcoValerio Bava - 20/03/2019 16:16 | aggiornato 20/03/2019 16:21

La Sampdoria sta per cambiare proprietà. Le trattative per la cessione del club sono a buon punto e l'era di Massimo Ferrero potrebbe presto finire per lasciar spazio a una nuova proprietà a stelle e strisce. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la trattativa tra l'attuale patron blucerchiato e il fondo americano, York Capital Management, è in fase avanzata e potrebbe presto giungere alla fumata bianca.

Ma c'è di più. Il nuovo presidente della Sampdoria dovrebbe essere Gianluca Vialli che risulta essere, dal 25 febbraio scorso, tra i tre amministratori della Sunrise Sports Limited, società a responsabilità limitata che ha il compito di veicolare l'offerta americana all'attuale proprietà.

Un'offerta da 120 milioni che sta facendo vacillare Ferrero. La distanza tra le parti si è decisamente assottigliata negli ultimi giorni e tutto potrebbe concludersi positivamente nelle prossime ore. Il condizionale è d'obbligo in questo tipo di trattative, nelle quali anche il minimo dettaglio può far arenare la situazione e mandare all'aria una negoziazione che appariva prossima alla definizione.

Getty Images

In queste settimane erano stati diversi gli interlocutori a farsi avanti per sondare il terreno per un possibile acquisto della Sampdoria. Ma a frenare molti c'era il fatturato non altissimo del club che oggi, escludendo i ricavi derivanti dal calciomercato, è di poco inferiore ai 55 milioni di euro. York Capital invece ha deciso di innestare la quarta e ha accelerato decisamente le operazioni.

Ferrero dal canto suo, nonostante le smentite di rito, ha tutto l'interesse a cedere, anche perché con il denaro ricavato sistemerebbe alcune pendenze legate alla sua attività di produttore. Vialli in queste ore si trova a Londra ed è in attesa di una telefonata che gli confermi che la trattativa è conclusa. L'idea di diventare presidente del club che lo ha consacrato lo stuzzica non poco. Anzi. Lo entusiasma. Otto anni e 141 gol del resto non possono che restare nel cuore.

La Genova blucerchiata freme, solo l'idea di un ritorno di uno dei gemelli del gol ha portato elettricità e gioia nella piazza. Una piazza che da tempo aveva rotto con Ferrero e che era in attesa di una svolta. E ora ecco che tutto sembra apparecchiato per il grande ritorno di Vialli e l'inizio di una nuova era. A seminare nuovi indizi ci ha pensato anche l'ex presidente , Enrico Mantovani, che ha cinguettato in modo criptico: "The turning point?". Punto di svolta? Sembra proprio di sì.