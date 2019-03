La madre del centrocampista francese, promesso sposo del Barcellona, ha attaccato pesantemente il club parigino. Previsto a breve un incontro tra le parti.

0 condivisioni

20/03/2019 17:19 | aggiornato 20/03/2019 17:27

Sta finendo male, malissimo tra Adrien Rabiot e il PSG. Il centrocampista classe 1993 è attualmente fuori rosa per essersi rifiutato di rinnovare il suo contratto in scadenza il prossimo giugno e per aver già trovato un accordo con il Barcellona.

Dello scorso 4 gennaio è infatti la notizia che la prossima estate firmerà per i blaugrana un maxi contratto di 4 o 5 anni a 10 milioni di euro di stagione, più altri 10 che intascherà al momento di mettere tutto nero su bianco.

La madre di Rabiot, Veronique, in un'intervista a L'Equipe ha attaccato pesantemente la società parigina:

In questo momento mio figlio è un prigioniero del PSG. Sì, è come se fosse in ostaggio. Lui ha solo chiesto che il suo contratto venga rispettato e che lui venga rispettato. E invece è stato punito per non essere andato in Qatar quando sua nonna è morta e suo padre stava morendo

Veronique ha proseguito così:

Il PSG multa giocatori che arrivano con sei minuti di ritardo mentre altri, infortunati, hanno il permesso di viaggiare per il mondo e andare al Carnevale (chiaro riferimento a Neymar, ndr)

Intanto in Spagna scrivono che a breve ci sarà un incontro tra il club e i legali del giocatore durante il quale verrà discussa la risoluzione anticipata del contratto. La madre di Rabiot e gli avvocati del centrocampista faranno leva sul comportamento del direttore sportivo Antero Henrique, colui che ha scritto la lettera di sospensione e ha preso la decisione di mettere fuori rosa il giocatore. A giorni sapremo quindi se Rabiot sarà libero di raggiungere subito il Barcellona o se al contrario tornerà ad allenarsi agli ordini di Thomas Tuchel fino al termine della stagione.