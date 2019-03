Dopo l'addio alla Spagna, il difensore del Barcellona vestirà la maglia della nazionale catalana il 23 marzo nell'amichevole contro il Venezuela. Jordi Alba: "Avrà le sue ragioni".

20/03/2019

Ad agosto 2018 aveva annunciato l'addio alla nazionale spagnola dopo 103 partite, un Europeo e un Mondiale messi in bacheca. A sette mesi di distanza da quella scelta, Gerard Piqué si prepara a vestire un'altra divisa: quella della Catalogna. Il difensore del Barcellona, da sempre vicino alla causa indipendentista, è infatti stato inserito dal commissario tecnico nell'elenco dei convocati per la partita amichevole in programma il 23 marzo allo stadio Montilivi di Girona contro il Venezuela.

Piqué non ha mai nascosto il suo sostegno a favore dell'indipendenza catalana ed è stato uno dei calciatori che più si è esposto sul tema. Un comportamento che gli aveva procurato anche fischi e contestazioni durante le ultime apparizioni con la maglia della Roja, nonostante un Mondiale e un Europeo vinti tra il 2010 e il 2012 vinti giocando sempre da titolare e senza perdere nemmeno un minuto in entrambe le competizioni.

Ora, messa una pietra sull'esperienza con la maglia della Spagna, archiviata dopo l'eliminazione per mano della la Russia negli ottavi di finale dell’ultimo Mondiale, Piqué è pronto a mettere a disposizione le sue qualità e la sua esperienza per la Catalogna. Il suo nome è il più celebre tra quelli selezionati dal commissario tecnico Gerard Lopez, in una lista nella quale compaiono anche Xavi Hernandez, ex calciatore del Barcellona ora all'Al-Sadd, e Aleix Vidal, ex compagno di squadra dei due in blaugrana.

Portieri : Edgar Badía (Elche) e Isaac Becerra (Nàstic Tarragona)

: Edgar Badía (Elche) e Isaac Becerra (Nàstic Tarragona) Difensori : Gerard Piqué (Barcellona), Marc Muniesa (Girona), Marc Cucurella (Eibar), Aleix Vidal (Sevilla), Marc Bartra (Betis), Dídac Vilà (Espanyol), Martín Montoya (Brighton).

: Gerard Piqué (Barcellona), Marc Muniesa (Girona), Marc Cucurella (Eibar), Aleix Vidal (Sevilla), Marc Bartra (Betis), Dídac Vilà (Espanyol), Martín Montoya (Brighton). Centrocampisti : Víctor Sánchez (RCD Espanyol), Xavi Hernández (Al-Sadd), Pere Pons (Girona), Aleix Garcia (Girona), Àlex Granell (Girona), Óscar Melendo (Espanyol), Joan Jordán (Eibar), Oriol Romeu (Southampton).

: Víctor Sánchez (RCD Espanyol), Xavi Hernández (Al-Sadd), Pere Pons (Girona), Aleix Garcia (Girona), Àlex Granell (Girona), Óscar Melendo (Espanyol), Joan Jordán (Eibar), Oriol Romeu (Southampton). Attaccanti: Sergio García (Espanyol), Bojan Krkic (Stoke City), Marc Cardona (Eibar).

Mondiali 2018, la delusione di Piqué dopo l'eliminazione della Spagna per mano della Russia

Piqué riparte dalla Catalogna. Ma il Ct Gerard Lopez deve fare i conti con i rifiuti dei club

Se Piqué farà parte dei presenti nella prima, storica uscita ufficiale della nazionale della Catalogna, lo stesso non si può dire per i tesserati di alcune squadre della Liga, che hanno infatti rifiutato di concedere i propri calciatori al commissario tecnico Gerard Lopez. Tra questi Huesca, Valladolid e Rayo Vallecano. A dare una spiegazione è stato lo stesso ct:

Deulofeu, Gerard Moreno, Cristian Tello sono alcuni calciatori che avevamo in mente e che non sono venuti. Ogni caso è diverso, per cui abbiamo parlato con ogni singolo giocatore. Questi, poi, hanno parlato con le rispettive società e con gli allenatori per chiedere il permesso. Abbiamo accettato ogni decisione con naturalezza e tranquillità.

Jordi Alba ha parlato della scelta di Piqué di accettare la chiamata della Catalogna

Jordi Alba: "Piqué avrà avuto le sue ragioni"

Compagni di squadra nel Barcellona e fino a qualche mese fa anche in nazionale. Jordi Alba è uno dei nomi più indicati per cercare di capire le ragioni della scelta di Piqué. Il laterale mancino ha parlato dell'argomento dal ritiro della Spagna, liquidando la vicenda con un rapido commento.