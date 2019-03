View this post on Instagram

Aunque a veces las cosas escogen el peor momento para llegar, tengo la "manía" de sacar siempre a todo el lado positivo. Espero que esto solo sea un contratiempo en la que ojalá sea la primera llamada de muchas💪🏽. Deseo mucha suerte a mis compañeros para los dos partidos que les tocan. Gracias a Luis Enrique y a la @sefutbol por la confianza y a todos vosotros por la cantidad de mensajes de apoyo que me habéis mandado. ¡Nos vemos en la próxima!🇪🇸 🇮🇹 Anche se a volte le cose vengono nel momento peggiore, riesco sempre a vedere la parte positiva. Spero e auguro che questa prima convocazione non sia l’ultima. In bocca al lupo per i miei compagni dalla @sefutbol e grazie al DT Luis Enrique per la fiducia! Anche a tutti voi per i messagi. Alla prossima!! 🇪🇸