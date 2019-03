La MotoE era pronta per la prima stagione nella storia del Motomondiale, ma l'incendio di Jerez ha distrutto tutte le Energica Ego Corsa ed il materiale di tutti i team. Cancellate già due date su cinque, il campionato è ora in dubbio.

Parte o non parte la MotoE? A questo punto la domanda è lecita. Il Motomondiale ha presentato lo scorso anno il primo Enel FIM MotoE World Cup, con tanto di moto e calendario. Piloti e team iscritti, test invernali e test primaverili. Sembrava tutto a posto, poi il rogo di Jerez. Il capannone allestito per le Energica Ego Corsa è stato divorato dalle fiamme, materiale delle squadre incluso. In primis si pensava ad un problema delle batterie al litio. In seconda istanza, la causa è stata imputata ad una colonnina di ricarica Enel, montata per l'occasione.

Le fiamme hanno incenerito qualsiasi oggetto lasciato nel paddock dagli addetti ai lavori. Moto, ricambi, pezzi vari. In fumo anche il lavoro fatto: dei computer contenenti i dati rilevati in pista non rimane che il ricordo. Anche tanti piloti hanno perso tutto. Caschi, tute, guanti, stivali. Pure effetti personali. Per fortuna, il fuoco ha punito solo cose e non persone, mentre sono tutt'ora in corso le indagini di approfondimento.

Considerando la situazione attuale, nonostante vari comunicati ufficiali pseudo rassicuranti, il campionato è a rischio. Anche se Dorna ha dichiarato che la MotoE si correrà, già due appuntamenti su cinque sono saltati. Cancellata la gara di Jerez in maggio, proprio oggi è stata tolta quella di Le Mans, Francia. Produrre e fornire moto complete e ricambi ai 18 piloti in pista è un lavoro che richiede denaro. E tempo. Sconsolati, i team ed i piloti non possono fare altro che aspettare ulteriori novità. Sperando che si tratterà di news positive per l'Enel FIM World Cup.

MotoE in pista con Loris Capirossi

MotoE 2019, i team ed i piloti iscritti

Per il primo campionato elettrico di intitolazione mondiale, abbiamo nomi illustri, ex pensionati e giovani rampanti. Fa notizia la presenza di Sete Gibernau, 46 anni, spagnolo e protagonista di tante battaglia contro Valentino Rossi in MotoGP. Il "giovanotto" di Barcellona ha deciso di togliere il casco dal chiodo ed accettare l'invito dal team Pons, con Sito ben favorevole all'arrivo di Gibernau, che ha alzato l'interesse nei confronti della serie.

Interessanti anche gli altri nomi: di titoli mondiali in campo ne avremo tanti, a partire da Mike Di Meglio, iridato 125 nel 2008. Campione del Mondo pure Niccolò Canepa, nella difficile e specialistica Endurance. A Nico Terol il campionato della 125 del 2011, due affermazioni Stock per il belga Simeon, nella 600 e con la 1000. Xavier ha corso in MotoGP, come l'espertissimo De Angelis - con tanto di SBK - e Bradley Smith, attuale collaudatore Aprilia. L'australiano Josh Hook, protagonista nella 8 Ore di Suzuka, fa parte dei giovani rampanti pronti a fare bene, con la signorina Maria Herrera che dona un tocco di rosa alla competizione.

16 Josh Hook - Australia - Alma Pramac Racing

05 Alex De Angelis - San Marino - Alma Pramac Racing

06 Maria Herrera - Spagna - Angel Nieto Team

18 Nicolas Terol - Spagna - Angel Nieto Team

19 Xavier Simeon - Beigio - Avintia Esponsorama Racing

51 Eric Granado - Brasile - Avintia Esponsorama Racing

14 Randy De Puniet - Francia - LCR E-Team

59 Niccolò Canepa - Italia - LCR E-Team

04 Hector Garzo - Spagna - Tech3 E-Racing

78 Kenny Foray - Francia - Tech3 E-Racing

11 Matteo Ferrari - Italia - Trentino Gresini MotoE

32 Lorenzo Savadori - Italia - Trentino Gresini MotoE

02 Jesko Raffin - Svizzera - Dynavolt Intact GP

66 Nikki Tuuli - Finlandia - Ajo Motosport MotoE

63 Mike Di Meglio - Francia - EG 0,0 Marc VDS

38 Bradley Smith - Inghilterra - One Energy Racing

15 Sete Gibernau - Spagna - Pons Racing

27 Mattia Casadei - Italia - SIC58 Squadra Corse

Energica Ego Corsa, l'elettrica uguale per tutti

Dalla base di serie della Ego, la Ego Corsa è destinata alle competizioni. A disposizione di tutte le squadre iscritte, la moto elettrica di ogni pilota sarà identica in tutto e per tutto in quanto a motore, telaio e carenatura. I meccanici dei team possono scegliere la fornitura relativa a sospensioni, link e leveraggi. Pedane, semimanubri ed infrastrutture varie restano libere, le gomme Michelin sono, per contratto, uguali per tutti.

Provata anche da tester d'eccezione come Michael Doohan, Colin Edwards, Seb Porto, Simon Crafar e Loris Capirossi, la Ego Corsa è più potente della versione stradale: 120 i kW dichiarati contro i 96. Una batteria più leggera agli ioni di litio garantisce la durata di ogni gara, prefissata in 10 passaggi. Valori di coppia impressionanti, con 200 Nm che fa a braccio di ferro con il peso della moto: 260 chilogrammi sulla bilancia.

Silenziosissima e filante, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in tre secondi, la MotoE può toccare i 260 all'ora, in spazi non troppo esagerati. Sprovvista di cambio e relativi comandi, al pilota resta solo l'incombenza di accelerare, frenare e... piegare, il più velocemente possibile.

Motore: sincrono a magneti permanenti raffreddato ad olio

Prestazioni: velocità fino a 270 km/h

Potenza kW (Hp): circa 120 Kw

Coppia: 200 Nm da 0 a 5000 rpm

Batteria: ioni di litio ad alta tensione

Pacco batteria: circa 20 kWh

Ricarica: carica veloce DC Modo 4

Cerchi: forgiati in alluminio

Pneumatici: Michelin

Telaio: traliccio in tubi d’acciaio

Forcellone: fuso in alluminio

Il calendario Moto E 2019, o quello che ne è rimasto

Il fuoco di Jerez ha lasciato danni economici e ferite. Non fisiche, ma di immagine. In attesa di ulteriori chiarimenti, le cinque tappe fissate per l'Enel FIM MotoE World Cup sono diventate tre. Cancellate le gare di Spagna e Francia, restano valide quelle di Germania, Austria e Misano. Sperando che non vengano cancellate ulteriori prove, ecco qui sotto il calendario teorico della prima stagione elettrica.