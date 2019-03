Il celebre attore americano ha invitato Conor a pretendere la rivincita da Nurmagomedov che lo aveva battuto nell'ottobre scorso: "È un bivio della tua vita".

di Alberto Casella - 20/03/2019 21:07 | aggiornato 20/03/2019 21:12

È l'essenza stessa del sogno americano: tutti hanno la loro chance. E Sylvester Stallone, che nei suoi film l'american dream lo ha spesso incarnato, ora si augura che Conor McGregor non si lasci sfuggire la sua di chance.

L'irlandese, superstar dell'UFC, è reduce dalla brutta batosta subita a Las Vegas il 6 ottobre scorso a opera del russo Khabib Nurmagomedov nell'incontro valido per il titolo mondiale dei pesi leggeri, che l'irlandese deteneva da quasi due anni.

Due anni durante i quali, però, Conor non aveva più combattuto, fatta eccezione per l'incursione, molto mediatica, nel mondo della boxe per sfidare, con scarso successo, Floyd Mayweather. Un'inattività che si è fatta sentire come ruggine nel quarto round quando McGregor è stato sconfitto per sottomissione da Khabib.

McGregor: per Stallone deve pretendere la rivincita su Khabib

Una resa che a Sly ancora non va giù. Forse, chissà, Khabib gli fa tornare alla mente Ivan Drago, il pugile, russo proprio come Nurmagomedov, che fece parte della lunga saga dei suoi film sulla boxe. Indimenticabile rimane la sfida portata da Rocky al pugile russo per vendicare la brutta fine del suo amico Apollo Creed, letteralmente massacrato dai colpi di Drago, una sfida che giunse al lieto fine dopo un match interminabile vinto dall'Italian Stallion solo al quindicesimo round. La vita non è un film, certo, ma per Sylvester Stallone McGregor deve assolutamente procurarsi la rivincita sul russo:

Conor dovrebbe dire a se stesso: 'Ok, ho attraversato un periodo molto difficile, sono stato umiliato pubblicamente, ma sono a un bivio nella mia vita e devo superare un avversario incredibile che sembra invulnerabile'. Questo è davvero un bivio nella sua vita: credo che se non sarà in grado di superare la sua paura e sconfiggere quest'uomo, ciò sarà una macchia per il resto della sua vita.

McGregor e Khabib nel corso del match nel quale il russo ha vinto per sottomissione

Stallone è mosso di sicuro da sincera passione sportiva e anche dal sogno americano, ma non è da escludere che il suo interessamento alla vicenda sia in qualche modo legato anche agli affari. Business is business e, del resto, il vecchio Sly possiede una quota di minoranza dell'UFC, per la quale una rivincita fra McGregor e Nurmagomedov rappresenterebbe di sicuro un affare coi fiocchi. Conor nel frattempo, però, sembra pensare a tutt'altro: la settimana scorsa era stato arrestato per aggressione, mentre sabato sera era presente all'incontro di hockey fra fra i Boston Bruins, la squadra di NHL per cui fa il tifo, e i Columbus Blue Jackets.