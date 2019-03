L'attaccante della Fiorentina si è fatto male in allenamento e ha immediatamente lasciato il campo per un problema agli adduttori.

20/03/2019 00:03 | aggiornato 20/03/2019 00:08

Non inizia nel migliore dei modi l'avvicinamento dell'Italia alle prime dei sfide di qualificazione ai prossimi Europei. Nella giornata di martedì si è infatti fermato Federico Chiesa per un problema agli adduttori.

Nel pomeriggio l'attaccante della Fiorentina ha immediatamente interrotto l'allenamento (erano in corso esercitazioni tecnico-tattiche) in quel Coverciano ed è ora a forte rischio per la partita contro la Finlandia, in programma sabato 23 marzo alle 20.45 alla Dacia Arena di Udine.

Il giocatore ha già svolto gli accertamenti del caso e per mercoledì è attesa una decisione. La speranza del ct Roberto Mancini è ovviamente che il giocatore smaltisca in fretta questo guaio muscolare che si trascina da Fiorentina-Lazio, ma non è escluso che lo staff medico degli Azzurri decida di rispedirlo a casa.

Se il classe 1997 dovesse restare aggregato alla Nazionale, ci sarebbe buone possibilità di vederlo almeno per la partita contro il Liechtenstein, che si svolgerà martedì 26 marzo alle 20.45 allo Stadio Tardini di Parma.