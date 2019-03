L'argentino ha terminato le cure al ginocchio ed è pronto al rientro in gruppo: durante la sosta per le Nazionali lavorerà per farsi trovare pronto per Inter-Lazio del 31 marzo.

di Redazione Fox Sports - 20/03/2019 13:05 | aggiornato 20/03/2019 13:29

L'Inter e Mauro Icardi si riabbracciano. L'attaccante ha terminato le curie fisioterapiche per l'infiammazione al ginocchio e domani tornerà in gruppo. Lo scrive il giornalista di Sport Mediaset, Marco Barzaghi. L'argentino non corre insieme al resto dei compagni dal 13 febbraio scorso, giorno in cui la dirigenza nerazzurra ha deciso di togliergli la fascia per affidarla a Samir Handanovic. La sua ultima partita è quella contro il Parma del 9 febbraio, un match deciso da Lautaro Martinez.

In questo periodo di assenza la squadra di Spalletti ha affrontato Rapid Vienna (vittoria per 1-0 all'andata e per 4-0 al ritorno), Sampdoria (vittoria per 2-1), Fiorentina (3-3), Cagliari (sconfitta per 2-1), Eintracht (0-0 in Germania e sconfitta per 1-0 a San Siro), SPAL (vittoria per 2-0) e Milan (vittoria per 3-2). Il bilancio è di cinque vittorie, due pareggi e due sconfitte.

Icardi sfrutterà quindi la sosta per le Nazionali per recuperare la condizione migliore e farsi trovare pronto per Inter-Lazio di domenica 31 marzo alle 20.30. Non partirà certamente dal primo minuto, ad oggi il titolare nelle gerarchie di Luciano Spalletti è Lautaro Martinez. Il numero 9, che ha deciso di non richiedere indietro la fascia di capitano, dovrà quindi lavorare sodo per scalare una posizione e riconquistare la fiducia del tecnico. Per quanto riguarda il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021, ci sarà tempo e modo per parlarne in queste settimane. Ma quel che conta è che è stato fatto un grande passo verso la riconciliazione.