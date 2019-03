L'Inter e Mauro Icardi si sono venuti incontro. Nella giornata di domani l'attaccante argentino tornerà ad allenarsi col resto del gruppo e cercherà di sfruttare la sosta per le Nazionali per recuperare la forma migliore.

Nel frattempo però il connazionale Lautaro Martinez gli ha "soffiato" il posto da titolare e strapparglielo non sarà certo una passeggiata.

Proprio l'ex Racing ha parlato dal ritiro dell'Argentina, commentando la situazione che vede protagonista il compagno di squadra e parlando anche del bel rapporto che si è creato tra lui e lo juventino Paulo Dybala.

La situazione di Icardi - ha dichiarato Lautaro a TNT Sports - non è per nulla bella, né per lui né per noi che siamo nel gruppo. Da parte nostra possiamo fare poco, è una vicenda che deve risolvere con il club e il suo entourage. Noi lavoriamo come lui, siamo a disposizione