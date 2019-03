L'ex capitano potrebbe tornare in gruppo a breve ma nelle gerarchie di Spalletti partirà alle spalle del connazionale.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 20/03/2019 10:15 | aggiornato 20/03/2019 10:20

La pace si intravede, la tregua è a un passo. Mauro Icardi e l'Inter stanno per riabbracciarsi, a breve l'attaccante dovrebbe rientrare in gruppo e tornare finalmente ad allenarsi a pieno regime con il resto della squadra. Anche ieri ha svolto solo terapie fisioterapiche per curare l'infiammazione al ginocchio, va avanti così dal giorno in cui la dirigenza ha deciso di privarlo della fascia per affidarla a Samir Handanovic.

Sono passati ben 35 giorni, un periodo in cui l'Inter si è giocata un bel pezzo di stagione e ha salutato l'Europa League, competizione in cui è stata eliminata dall'Eintracht Francoforte. Un lasso di tempo che ha visto sbocciare Lautaro Martinez, fino a poco tempo fa confinato al ruolo di riserva di lusso. L'ex Racing si è conquistato la fiducia di Spalletti a suon di prestazioni da urlo, l'ultima nel derby dove ha segnato su rigore e confezionato un assist.

"Abbiamo trovato l'attaccante forte che può rimettere le cose a posto in questo finale di stagione", sono state le parole del tecnico dopo il 3-2 sul Milan. Dichiarazioni significative che fanno capire come le gerarchie siano radicalmente cambiate. Nel momento in cui Icardi tornerà in gruppo, lo farà da riserva di Lautaro e non da titolare. Proprio così, ripartirà alle spalle del connazionale e dovrà quindi sgomitare per scalare una posizione.