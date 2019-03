Comunicato del club parigino contro l'ex giocatore del Manchester United, reo di aver rivolto insulti omofobi e minacce all'ex compagno di squadra Jerome Rothen.

di Redazione Fox Sports - 20/03/2019 11:42 | aggiornato 20/03/2019 16:47

Patrice Evra non riesce proprio a stare lontano dai riflettori. Dopo che l'ex giocatore del Manchester United si era filmato al Parco dei Principi mentre festeggiava la vittoria dei Red Devils e l'eliminazione del PSG dalla Champions League, su Snapchat si è rivolto così ai tifosi del club campione di Francia in carica:

Qui è Manchester. Finitela di fare il tifo per squadre che non vinceranno mai nulla. Noi siamo il Manchester United, saremmo riusciti a vincere anche con la quarta squadra. In campo sono scesi bambini, come quelli che mi pulivano le scarpe. E voi, PSG, siete lì a stendere il tappeto rosso. Siete delle femminucce, al Manchester sono uomini. Siete fro***, fic**

Jerome Rothen, ex compagno di squadra di Evra ai tempi del Monaco, non ha tardato a commentare queste parole e la sua esultanza al termine di PSG-United:

Vederlo festeggiare sul palco presidenziale del PSG è irrispettoso. Sarebbe dovuto andare a festeggiare nello spogliatoio dello United

Qui Evra ha perso la testa rispondendo:

La prossima volta che ti vedo, Rothen, ti darò uno schiaffo in faccia. Ti spaccherò la faccia. Sai che ci rivedremo, non sono minacce finte queste. Ricordo quando L'Equipe ti dava cinque in pagella e gli altri prendevano sette. Tu eri ossessionato da queste cose, andavi dal giornalista per farti mettere sette. Pezzo di m***a, smettila di dire bugie. Stai attento, perché attraverseremo presto la stessa strada

A questo punto è entrato in scena il PSG, che ha pubblicato un duro comunicato nei cronfronti di Evra:

Il PSG condanna fermamente gli insulti omofobi pronunciato da Patrice Evra nei confronti del club, dei suoi rappresentanti e dell'ex giocatore Jerome Rothen. Le sue parole ci hanno scioccato, noi siamo una società che è da sempre impegnata nel promuovere il rispetto nei confronti degli altri. La lotta contro l'omofobia è al centro dei progetti del PSG. Da anni il club è impegnato al fianco di Rouge Direct per combattere l'omofobia e le altre forme di razzismo

A chiudere la vicenda è stato lo stesso Evra:

Amo questo gioco, amo tutti. Questo breve messaggio è per spazzare via tutta la confusione che si è creata