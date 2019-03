Intervista a Luca Bruno, il fotografo che ha immortalato il portoghese al termine di Atletico-Juve: "Una sorpresa che in Italia lo scatto non sia stato pubblicato".

di Redazione Fox Sports - 20/03/2019 12:15 | aggiornato 20/03/2019 12:29

Una foto che ha fatto il giro del mondo. O quasi. Il gesto di Cristiano Ronaldo ai tifosi ospiti al termine di Juventus - Atletico Madrid è in questi giorni uno degli argomenti più dibattuti nell'universo calcistico.

Un'esultanza che ha spinto la Uefa ad aprire un'indagine sul portoghese a cui viene contestata la violazione dell'articolo 11 dei Regolamenti Disciplinari che fa riferimento a una "condotta non decente".

L'autore dello scatto che immortala il numero 7 si chiama Luca Bruno, lavora per Associated Press e nella giornata odierna ha rilasciato un'intervista a Il Napolista, dicendosi sorpreso dal fatto che la sua istantanea abbia avuto poca risonanza in Italia:

Non so dirvi se la mia sia l'unica foto che immortala Cristiano Ronaldo sotto i tifosi dell'Atletico Madrid. Io l'ho scattata dalla parte opposta rispetto a dove era Ronaldo, nell'esatto istante in cui l'arbitro ha fischiato la fine della partita. In quel momento Ronaldo si è girato verso i tifosi avversari e ha fatto quel gesto

Bruno ha proseguito:

Sono rimasto molto sorpreso che non abbiano pubblicato la foto in Italia, ma soprattutto che non siano stati puniti con una squalifica né lui né Simeone. Però io non posso decidere nulla, posso solo documentare ciò che accade