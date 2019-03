Il club francese ha inviato diversi reclami alla federazione per ottenere la prima tranche dei 17 milioni di euro per l'attaccante argentino scomparso a gennaio.

di Daniele Minuti - 20/03/2019 11:58 | aggiornato 20/03/2019 12:03

Continua la triste saga legata a Emiliano Sala, l'attaccante argentino del Nantes deceduto a soli 28 anni per via della caduta dell'aereo che lo stava portando in Galles per firmare il contratto che lo avrebbe reso un calciatore del Cardiff City, squadra di Premier League.

Il giocatore originario di Santa Fe non è mai arrivato a destinazione per l'inabissamento del velivolo nel canale della manica del 21 gennaio, con il suo corpo che è stato ritrovato due settimane dopo e infine identificato.

Non sembra esserci pace per Sala visto che oltre all'immensa tristezza lasciata dalla sua tragica scomparsa, resta da chiudere il capitolo fra Nantes e Cardiff City: i 2 club infatti non hanno ancora trovato l'accordo per quanto riguarda il pagamento del cartellino del calciatore che ovviamente non ha mai potuto indossare la maglia della squadra gallese.

Sala, ultimatum della FIFA al Cardiff City

Secondo le indiscrezioni riportate dall'Equipe, il Nantes avrebbe già mandato 2 reclami ufficiali (uno il 26 febbraio e l'altro il 15 marzo) direttamente alla FIFA per richiedere la prima parte del pagamento che i Blue Birds dovevano alla società francese per l'acquisto di Sala.

La tranche (che ammonta a 6 milioni di euro, prima rata dei 17 totali con cui fu valutato il cartellino dell'argentino) sarebbe dovuta essere versata nelle casse del Nantes lo scorso 26 gennaio ma le tragiche circostanze hanno completamente sconvolto le tempistiche.

Stando alle notizie raccolte dal quotidiano francese, ora la palla passa alla FIFA che dopo aver ricevuto i reclami dal Nantes si aspetta una risposta dal Cardiff City entro il 3 aprile come specificato dai legali della società transalpina che hanno inviato una raccomandata al club di Premier League per rimediare alla sua inadempienza. Un contenzioso economico che si chiuderà fra poche settimane e che soprattutto assume dei contorni sempre più tristi se si pensa alla tragedia che lo ha causato.