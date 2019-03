Il centrocampista tedesco torna sul 3-0 all'Atletico Madrid: "Contentissimo per la tripletta di Ronaldo. Il mio posizionamento? Mossa geniale di Allegri".

di Luca Guerra - 20/03/2019 19:39 | aggiornato 20/03/2019 19:44

A più di una settimana dalla rimonta della Juventus in Champions League sull'Atletico Madrid, tocca a Emre Can tornare sulla sfida dell'Allianz Stadium che ha garantito i quarti di finale ai bianconeri alla formazione di Massimiliano Allegri. Il centrocampista tedesco, protagonista del 3-0 sui Colchoneros, ha ripercorso alcuni momenti chiave di quella serata.

Intervistato da Sport Bild, l'ex calciatore del Liverpool - arrivato a Torino nell'estate 2018 e sin qui impiegato 28 volte tra campionato e coppe, con 4 centri all'attivo - si è concentrato sulla sua collocazione tattica e sull'assoluto protagonista della rimonta bianconera: Cristiano Ronaldo.

I festeggiamenti di CR7 dopo il tris all'Atletico sono diventati presto di dominio pubblico, tanto da indurre l'Uefa ad aprire un'inchiesta sulla natura e l'entità del gesto del fuoriclasse portoghese. Ronaldo ha di fatto copiato Diego Pablo Simeone, che al Wanda Metropolitano aveva mostrato le "huevos". Ma a differenza dell'allenatore argentino, il numero 7 della Juventus lo ha fatto davanti ai tifosi avversari. Il Cholo se l'è cavata con una multa, mentre Cristiano potrebbe anche andare incontro a una squalifica. In attesa che arrivi il giudizio del massimo organo calcistico europeo, Emre Can ha detto la sua sull'esultanza:

Dopo quello di Simeone all’andata va detto però che uno come Ronaldo, vista la prestazione, è autorizzato a rispondere ed esultare come vuole. Tutti nello stadio sapevano a chi fosse indirizzata l’esultanza. Sono stato contentissimo per la sua tripletta perché all’andata per lui non era stata facile. Ha dovuto ingoiare diversi bocconi amari. La gente sarebbe sorpresa di vedere quanto è normale

Emre Can ha parlato dell'esultanza di CR7 contro l'Atletico Madrid in Champions League

Emre Can, miele per Allegri: "Contro l'Atletico Madrid è stato un giocatore di scacchi"

La disposizione in campo di Emre Can è stata una delle armi vincenti della Juventus contro l'Atletico Madrid. Partito in linea con la difesa, il numero 23 era il primo deputato ad alzare la linea del pressing nella formazione bianconera. In costante oscillazione tra difesa e centrocampo, senza però mai abbassare il livello della prestazione. Secondo il 25enne tedesco, il merito è di Massimiliano Allegri:

Non avevo mai giocato così. Passavamo in continuazione dalla difesa a 3 alla difesa a 4. È stata una mossa geniale di Allegri, da giocatore di scacchi. Il suo piano è riuscito in pieno. Al termine della partita nello spogliatoio si respirava emozione pura. In molti non credevano in noi. Volevamo mandare un segnale al mondo

Dalle colonne di Sport Bild il centrocampista della Juventus ha anche lanciato un segnale al selezionatore tedesco Joachim Low, che non l'ha convocato per gli impegni di qualificazione della Germania verso Euro 2020. Il tono di Emre Can non nasconde polemiche: