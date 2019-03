Il difensore francese starebbe valutando l'addio dopo essersi offeso per il mancato festeggiamento del Mondiale vinto in Russia: il club non voleva rattristare Modric?

di Alberto Casella - 20/03/2019 13:31 | aggiornato 20/03/2019 13:36

Ha solo 25 anni, quasi 26 per essere obiettivi, ma sembra davvero di vederlo giocare da una vita. Raphael Varane, del resto, era arrivato al Real Madrid dal Lens nel calciomercato estivo del 2011.

Pagato 10 milioni, non poco per le valutazioni di allora, aveva solo 18 anni ma, nonostante una serie di noiosi infortuni, non tardò a imporsi in una difesa che pure vantava grandi nomi, da Carvalho a Pepe, da Albiol a Nacho fino, ovviamente, a Sergio Ramos.

Da allora è passata molta acqua sotto i ponti, Varane è cresciuto moltissimo ed è diventato un punto fermo della difesa del Real Madrid: 268 le partite giocate, con 12 reti segnate e 6 assist per i compagni, ma anche 16 trofei vinti, fra i quali 4 Champions League e altrettanti Mondiali per il club.

Calciomercato: Varane potrebbe lasciare il Real Madrid

Leader silenzioso della difesa dei Blancos, contrappunto anche caratteriale di Sergio Ramos, Varane starebbe però meditando di chiedere al Real Madrid di essere messo sul calciomercato a fine stagione. Nessun problema di minutaggio, figurarsi, e nemmeno di contratto che scade nel 2022, né di natura tecnica - anzi a dire il vero il ritorno di Zidane potrebbe condurlo a ripensarci - semplicemente la causa del suo malumore risalirebbe, secondo fonti spagnole, al Mondiale di Russia.

Varane con la Coppa del Mondo

Già, perché oltre ai 16 trofei vinti col Real Madrid, Raphael può vantare anche la Coppa del Mondo vinta da titolare con la Francia di Deschamps. Che cosa c'entra? Bè, a quanto pare, il difensore non avrebbe gradito la scarsa considerazione che il titolo mondiale conquistato in Russia ha suscitato all'interno del suo club, soprattutto in relazione a quanto successo ai suoi connazionali dell'Atletico Madrid e del Barcellona.

"Colpa" di Modric

Al Wanda Metropolitano, per esempio, il 25 agosto Griezmann, Lemar e Lucas Hernandez avevano festeggiato a dovere con una replica della Coppa del mondo: bacio del trofeo e giro di campo a salutare i propri tifosi plaudenti.Lo stesso più o meno era capitato pochi giorni dopo al Camp Nou, dove Dembélé e Umtiti erano stati accomunati nei festeggiamenti a Rakitic, secondo con la Croazia, e Vermaelen, terzo col Belgio. Al povero Varane, invece, nulla, nemmeno un accenno dello speaker del Bernabeu.

Manchester United e Juventus alla finestra

E lui non ha gradito che il suo Mondiale sia stato spinto sotto il tappeto, soprattutto per il motivo. Che, secondo As, sarebbe stata l'intenzione del Real di non rattristare né irritare Luka Modric, all'epoca ancora sottoposto alla serrata corte dell'Inter. Allora era troppo tardi per muoversi e un pezzo da novanta come lui non se ne va certo nel calciomercato invernale, ma Varane ha la memoria lunga e pare pronto a mettere in atto i suoi propositi nei prossimi mesi: Manchester United e Juventus sono alla finestra.