Il difensore cileno dell'Alaves è l'osservato speciale per la sostituzione di Marcano. Sondaggi giallorossi già a gennaio, ma c'è anche il West Ham.

Tra poco più di due mesi la Serie A 2018/19 andrà in archivio. Come tante altre società, anche la Roma sarà chiamata a fare alcune valutazioni per decidere se e dove intervenire a livello globale. Le tante falle palesate quest'anno dal punto di vista organizzativo hanno portato a un'annata tribolata, per questo in casa giallorossa non vogliono più ripetere gli errori del recente passato. Se da qui a fine campionato la squadra dovesse centrare il quarto posto si potrà dire di aver salvato parzialmente la faccia, ma in caso contrario ci sarà una rivoluzione totale a partire dal mese di giugno. Un repulisti che riguarderà anche la rosa, vicina allo stravolgimento nella prossima sessione di calciomercato.

Claudio Ranieri lo ha detto chiaramente dopo la brutta sconfitta di Ferrara: se non si arriva quarti, molti giocatori andranno via mettendo un punto definitivo al fallimento del progetto targato Monchi - Di Francesco. La Roma cercherà volti nuovi e difficilmente si butterà su calciatori di un certo spicco, ma continuerà con la politica dei semisconosciuti da valorizzare. Una strategia che ha quasi sempre pagato, basti pensare - per rimanere in tempi recenti - ai vari Alisson, Lamela, Under e Marquinhos. Quest'ultimo è stato uno dei centrali difensivi più forti passati di recente sulla sponda giallorossa del Tevere.

Il prossimo potrebbe essere Guillermo Maripan, che con il brasiliano condivide il ruolo e diverse caratteristiche tecnico-fisiche. Difensore centrale classe 1994, il cileno è l'ultima idea di calciomercato di una Roma che di recente ha spesso guardato in Spagna, anche se non sempre con la fortuna che ci si auspicava. Attualmente gioca nell'Alaves e quest'anno, con la maglia del club basco, sta disputando una grandissima stagione, contribuendo in maniera sensibile all'ottimo campionato messo insieme fino a oggi dalla squadra allenata dall'ex Barcellona Abelardo.

È proprio l'ex difensore di scuola blaugrana ad averlo svezzato definitivamente. Maripan è arrivato in Spagna nell'estate del 2017, acquistato per poco più di 1 milione di euro dalla Universidad Catolica, società che lo ha cresciuto nel proprio settore giovanile sin dagli inizi di carriera. La prima stagione a Vitoria è stata più che positiva, conclusa con 24 presenze e la titolarità conquistata rapidamente. Il che, viste le sue performance in Sudamerica, non era assolutamente scontato: in patria Maripan è sempre stato considerato un difensore troppo ruvido, un tipo dal cartellino facile per via del suo stile di gioco sempre molto borderline.

Il suo approdo in Europa è servito soprattutto a questo, a limare un carattere un po' nervoso incanalando l'energia in qualcosa di positivo. Per sua stessa ammissione, il ruolo del tecnico catalano è stato fondamentale a tal punto che adesso Maripan si è trasformato nel giocatore più ambito dell'Alaves in chiave calciomercato. Non è ancora dato sapere quanto la società lo valuti, ma ciò che si sa per certo è che a gennaio la Roma ha già fatto un sondaggio esplorativo per il calciatore.

Il desiderio sarebbe quello di chiudere l'affare prima di metà giugno, quando Maripan andrà in Copa America "rischiando" di valutarsi ulteriormente, con la conseguenza di portare concorrenza fastidiosa al club giallorosso. Peraltro il cileno piace molto anche in Inghilterra, dove il West Ham lo segue da tempo su indicazione di Manuel Pellegrini, uno dei suoi più grandi estimatori. Entrato nel vivaio della Catolica all'età di 8 anni, il ragazzo originario di Santiago ha percorso tutta la trafila delle nazionali giovanili della Roja muovendo i primi passi tra i professionisti nel 2012.

Oggi è molto quotato e fa parte della selezione maggiore allenata da Reinaldo Rueda, nella quale ha esordito in amichevole contro il Burkina Faso. Ambidestro, fisicamente molto sviluppato (è alto 193 centimetri), è un avversario molto spigoloso da superare per via della grinta che mette sempre in marcatura. La sua altezza gli permette di essere una mina vagante dal punto di vista del gioco aereo: quest'anno ha già segnato due gol in Liga, toccando il suo massimo in carriera. Le sue prestazioni con la U gli avevano permesso di conquistarsi le attenzioni europee: oltre all'Alaves, su Maripan si erano buttate anche Bayer Leverkusen e Genoa. Già, l'Italia, un appuntamento che - a questo punto - potrebbe essere stato rimandato solo di un paio di anni.