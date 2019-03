Calciomercato Roma: Gasperini per la panchina?

I giallorossi sono un cantiere in vista della prossima stagione. Per la guida tecnica è favorito l'allenatore dell'Atalanta, ma c'è anche Giampaolo oltre al sogno Sarri.

di Alberto Casella - 20/03/2019 17:26 | aggiornato 20/03/2019 17:31

In questo momento la Roma assomiglia a un cantiere a cielo aperto. Niente a che vedere con lo stadio, che sarebbe l'unico cantiere che i tifosi vorrebbero vedere e che purtroppo langue: i lavori in corso, invece, riguardano club, guida tecnica e la stessa squadra. Non proprio un buon viatico col calciomercato alle porte.

Nel club l'unico nome certo con un ruolo ben definito, e ci mancherebbe altro, è quello del presidente James Pallotta. Per il resto, partito Monchi con immancabile scia di polemiche, è ancora aperta la sua successione.

Al momento, a portare avanti l'ordinaria amministrazione, con un occhio inevitabilmente anche al calciomercato, c'è Francesco Totti insieme agli altri dirigenti Massara, Baldissoni e Fienga. Ma la situazione non è così netta, perché a quanto pare Pallotta continua ad avvalersi della consulenza privata di Franco Baldini, mentre voci dalla Capitale lo danno in contatti serrati per riportare in società Walter Sabatini.

Calciomercato Roma: Gasperini è il principale candidato per la panchina della prossima stagione

Una situazione ingarbugliata, dunque, che rischia di riflettersi inevitabilmente anche sulla scelta della guida tecnica, oltre che dei rinforzi sul calciomercato. Eppure qualcosa si muove nella ricerca del successore di Claudio Ranieri. Il tecnico di Trastevere, infatti, ha accettato per amore della Roma il ruolo di traghettatore fino a fine stagione, ma il suo compito, la decisione è bilaterale, finirà lì.

Claudio Ranieri ha preso il posto di Eusebio Di Francesco sulla panchina della Roma

Da fonti della Capitale trapela che il prossimo tecnico sarà italiano. Maurizio Sarri è un sogno quasi proibito, soprattutto se la la squadra non dovesse centrare la qualificazione alla Champions League, e la società giallorossa pare aver puntato i fari sulle panchine di Giampiero Gasperini nettamente in pole position davanti a Marco Giampaolo più staccato. Il tecnico dell'Atalanta sta vivendo gli anni migliori della sua carriera: a Bergamo dal 2016, ha una media di 1,73 punti a partita e, pur trovandosi benissimo alla corte di Percassi, a 61 anni è stuzzicato dall'idea di ritentare con una big. Anche per provare a cancellare la fallimentare esperienza all'Inter dove nell'estate del 2011 perse 4 partite su 5, inclusa la finale della Supercoppa italiana, prima di essere allontanato dal presidente Moratti.

Occhi anche su Giampaolo e De Zerbi

A Roma, Gasperini ritroverebbe Cristante, da lui stesso rilanciato in nerazzurro e appena riscattato dal club giallorosso, Gianluca Mancini è a un passo e l'arrivo del tecnico torinese potrebbe aprire le porte anche all'approdo di Ilicic. L'unica incognita sarebbe rappresentata dalla scarsa abitudine di Gasp ai grandi palcoscenici che, unita a un carattere non proprio accomodante per un ambiente difficile come quello della Capitale e della Roma in particolare, potrebbe creare qualche difficoltà. Lo stesso discorso varrebbe, in seconda battuta, per Marco Giampaolo, mentre potrebbe affacciarsi un terzo profilo, quello di Roberto De Zerbi, allenatore emergente e in rapida ascesa, per il quale la Roma rappresenterebbe un interessante banco di prova.