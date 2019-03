Per Gattuso resta sempre il bomber di scorta, Cutrone si guarda intorno: i tedeschi lo vogliono, in Italia piace al Torino. E Leonardo intanto lavora al riscatto di Bakayoko.

di Francesco Maria Bizzarri - 20/03/2019 19:11 | aggiornato 20/03/2019 19:16

Il Milan e l’obiettivo Champions League, con un occhio sempre al calciomercato. Leonardo pensa alla squadra della prossima stagione con la speranza di giocare la coppa dalle grandi orecchie. Cessioni, acquisti e riscatti. Con un dubbio che porta soprattutto il nome di Patrick Cutrone. Quale futuro attende la giovane punta italiana?

Il Borussia Dortmund, sempre attento ai talenti europei, ci ha già messo gli occhi ed è pronto a offrire 30 milioni di euro. I rossoneri, che dopo aver puntato su Higuain ora hanno scelto Piatek come bomber titolare, sarebbero disposti a cederlo. Un sacrificio che porterebbe soldi da investire subito su altri obiettivi.

Quali? Il riscatto di Bakayoko è la prima cosa da fare nella lista di calciomercato di Leonardo. Per strapparlo definitivamente al Chelsea servono 40 milioni di euro. Una cifra che ad oggi sembra giustificata dalle prestazioni dell’ex Monaco. Poi si penserà agli esterni d’attacco: piacciono sempre Deulofeu e Allan Saint-Maximin.

Patrick Cutrone trova poco spazio al Milan. Prima con Higuain e ora con Piatek, per Gattuso è sempre l’attaccante di scorta. Eppure quando viene chiamato in causa fa sempre bene. Quest’anno 33 presenze, 9 gol e 2 assist. Il Borussia Dortmund ha chiesto informazioni, i rossoneri potrebbero sacrificarlo nel calciomercato estivo. Dalla Germania sono pronti a versare 30 milioni di euro.

Non solo, l’attaccante classe ’98 ha mercato anche in Italia. Piace molto al Torino, che da mesi è sulle sue tracce. E attenzione poi al colpo da 90: il Milan è interessata a Federico Chiesa. Per arrivare al talento della Fiorentina, è pronto a mettere sul piatto il cartellino di Cutrone più soldi. Un’opzione da non sottovalutare.

In entrata

Leonardo lavora già per il riscatto di Bakayoko. Il centrocampista, ormai elemento imprescindibile dell’undici di Gattuso, verrà acquistato definitivamente dal Chelsea per 40 milioni di euro. Un esborso importante, ma con il possibile accesso alla Champions League (dovrebbe portare nelle casse rossonere circa 50 milioni di euro) il colpo può essere centrato.

In attacco stuzzica il ritorno di Deulofeu. Oggi al Watford, che non lo vende per meno di 30 milioni di euro. Quest’anno sta facendo benissimo, patron Pozzo non fa sconti. Leonardo e Maldini tastano il terreno. Lo spagnolo sarebbe felice di tornare al Milan. Per la stessa cifra si può prendere anche Allan Saint-Maximin. Il Nizza è disposto a cederlo, ma gioca al rialzo. Sull’esterno classe ’98 ci sono inoltre Atletico Madrid e Borussia Dortmund. Ecco perché bisogna muoversi in anticipo per evitare di partecipare ad un’asta impazzita.