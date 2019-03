Il centrocampista bosniaco potrebbe lasciare i bianconeri dopo un rinnovo "tattico" di contratto. Il Real Madrid lo segue: pronta l'offerta per averlo in estate.

di Andrea Bracco - 20/03/2019 11:02 | aggiornato 20/03/2019 11:06

Miralem Pjanic - Real Madrid? Adesso si può fare. Il centrocampista della Juventus sarebbe uno dei primi obiettivi di calciomercato delle Merengues in vista della prossima sessione estiva, quando nella capitale spagnola partirà un processo di ristrutturazione della rosa molto importante. Un percorso già annunciato da Florentino Perez nelle scorse settimane, all'indomani dell'ennesima batosta della stagione: solo nell'ultimo mese e mezzo i Blancos sono stati eliminati dalla Champions League e dalla Copa del Rey, perdendo per ben tre volte il Clasico col Barcellona.

Il reparto messo maggiormente sotto accusa è proprio la mediana, dove ci sarà bisogno di una rifondazione quasi totale per vari motivi. Il primo, ovviamente, riguarda l'età di Modric, un giocatore molto prezioso ancora oggi ma anagraficamente alle ultime battute di carriera. Inoltre, va considerata la situazione legata a Toni Kroos: il nazionale tedesco ultimamente è stato pesantemente criticato dall'ambiente madridista e adesso non è più considerato un incedibile. Anzi, secondo quanto riportato da Marca, con un'offerta da 80 milioni di euro potrebbe partire.

Resta quindi solo Casemiro, al quale andranno affiancati due interni di spessore internazionale. In virtù delle considerazioni di cui sopra il nome di Pjanic sembra essere tra i più spendibili: il bosniaco della Juventus ha esperienza internazionale, caratteristiche che ben si sposerebbero con il calcio proposto da Zinedine Zidane e può giostrare in più zone di campo, sistemandosi davanti alla difesa, mezzala o trequartista. Insomma, proprio il prototipo di giocatore adatto per una squadra che, parallelamente, porterà avanti un processo di svecchiamento generale della squadra.

Miralem Pjanic festeggia Cristiano Ronaldo: i due sono i fari dell'attuale manovra bianconera

Calciomercato Juventus, il Real Madrid fa sul serio per Pjanic?

E la Juventus? Già, perché va considerata anche la posizione della controparte. Innanzitutto va detto che al momento Pjanic è legato al club fino al giugno del 2023, un accordo ratificato proprio nelle battute finali della sessione di calciomercato estiva, quando il bosniaco - corteggiato per diversi mesi da varie big d'Europa - aveva dovuto incassare il no bianconero per lasciare Torino. Proprio per questo motivo il prolungamento sa di mossa tattica, visto che la società ha concesso al calciatore un aumento da 4 a 6,5 milioni di euro, sbloccandolo però solo a partire dal prossimo luglio.

Strategia? È probabile: con questa mossa la Juventus si coprirebbe le spalle nel caso in cui in estate rinunciare a Pjanic diventasse obbligatorio. Il Real Madrid ha le carte in regola per convincere Fabio Paratici ad abbassare la guardia, quindi in caso di offerta ritenuta congrua è molto probabile che il calciatore verrà lasciato andare. La società - pur reputandolo difficilmente sostituibile - non lo valuta più incedibile, tanto è vero che già a gennaio alcune sirene di calciomercato cominciavano già a indirizzarlo verso altri lidi.

Dietro a queste ultime mosse ci sono però dei motivi ben precisi. La scorsa estate il bosniaco ha affidato la propria procura a Fali Ramadani, che non appena presi in carico gli interessi del centrocampista bianconero ha cambiato subito modus operandi riguardo alle relazioni da intrattenere con la Juventus. Pochi giorni dopo l'accordo il procuratore di Pjanic era già a colloquio con la dirigenza del PSG per capire quanto forte fosse l'interesse dei francesi per il suo assistito, precedentemente offerto anche a Barcellona e Real Madrid.

Inoltre, ad agosto Ramadani si è incontrato a Milano con il Chelsea: le due parti hanno cenato insieme e trovato un accordo di massima per il passaggio in Blues dell'ex romanista, ma la Juventus ha chiuso ogni chiacchiera sul nascere stoppando ogni margine di trattativa. Il club bianconero non ha apprezzato il fatto che i londinesi abbiano bypassato la società che detiene il cartellino di Pjanic, cercando di convincere il giocatore a "forzare" la cessione. Una partenza che sarebbe comunque arrivata sul gong finale, con il calciatore difficilmente sostituibile da lì a poche ore. A un anno di distanza però le cose sembrano essere profondamente cambiate: se il Real Madrid vorrà fare sul serio, a Torino si siederanno volentieri a trattare.