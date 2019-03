I due ex capitani sono entrambi nella lista dei partenti, pur con probabilità diverse. La priorità di Marotta e Ausilio è immettere più forza e fosforo in mezzo al campo.

La vittoria nel derby è stata franca e netta. L'Inter ha dimostrato di saper fare anche la faccia cattiva quando serve e il suo spogliatoio di essere in grado di fare fronte, anche se un po' a singhiozzo, alle difficoltà. Ma la dirigenza è già proiettata sul prossimo calciomercato.

La vicenda Icardi, ovviamente, è davanti a tutto. La telenovela ha sfiancato tutti, ma ci sono dei punti fermi. Uno in particolare: il comportamento tenuto dal giocatore e dalla sua moglie-agente ne ha certificato, timbrato e firmato in originale l'inaffidabilità.

Che si tratti di immaturità, di una specie di confusione mentale o che, all'opposto, faccia parte invece di un disegno ben preciso con un obiettivo predefinito - un altro club, insomma - lo si vedrà a breve, ma in corso Vittorio Emanuele la decisione è presa: nella prossima sessione di calciomercato Mauro sarà ceduto, sempre che qualcuno si presenti a soddisfare le condizioni della società, visto che il suo contratto scade nel 2021.

Calciomercato Inter: Ranocchia e Icardi, ex capitani sul piede di partenza

Calciomercato Inter: Icardi, Ranocchia e il centrocampo

Ma quello di Icardi non è il solo caso di un ex capitano sul piede di partenza. Il 30 giugno, infatti, scade il contratto di Andrea Ranocchia, pupillo di Spalletti (un altro parecchio in bilico, per usare un eufemismo) che lo ha utilizzato quasi in ogni parte del campo, pur col contagocce, e lo ha sempre indicato a esempio per i compagni. Uomo spogliatoio, amato dai tifosi, il difensore umbro rischia però di non vedersi rinnovare l'accordo col club, che ha già bloccato Godin e punterà sul rientro di Bastoni, autore di un buon campionato nel Parma, come quarto centrale. Per il difensore umbro, però, rimangono due spiragli "nerazzurri": il primo è dato dall'attaccamento alla maglia e dalla sua disponibilità multitasking, il secondo dalle voci madrilene di una folgorazione di Zidane per Milan Skriniar.

Rimanendo in difesa, il club sta pensando naturalmente anche alle fasce. Ammesso che a sinistra Asamoah e Dalbert possano bastare, è a destra che il piatto piange: D'Ambrosio il suo lo fa, ma Cedric non ha offerto un rendimento tale da far decidere Marotta di staccare un assegno da 11 milioni per riscattarlo. Darmian potrebbe essere l'alternativa più o meno low cost, ma l'ex ad bianconero ha abituato a colpi a sorpresa.

Il settore che ha più bisogno di interventi sul calciomercato è sicuramente il centrocampo: lo ha dimostrato il campionato e ancora più impietosamente l'Europa. Brozovic può essere un punto fermo, a patto però che abbia accanto un partner dotato di forza, di tecnica e di carattere. Per gli altri, poi, tutto dipende dal modulo, nel caso cambi la guida tecnica: Vecino, lo si è visto, rende bene da incursore nel 4-3-3, Borja Valero può dare una mano a partita in corso, Gagliardini va bene quando è in formato derby e Joao Mario sembra di nuovo tornato nel limbo. Rimangono da definire ruolo, stato di salute e "voglia" di Nainggolan, uno che l'estate scorsa aveva suscitato grandi aspettative. Gli obiettivi sono Rakitic - molto difficile, inutile nasconderselo - e Barella, per il quale Giulini non fa muro ma nemmeno sconti: 50 milioni. Fra gli altri nomi, ci sono Kroos, Kovacic e il sogno Ndombele, troppo ambito da tutta Europa, ma anche il ghanese Thomas che trova poco spazio nell'Atletico Madrid.

In attacco, detto di Icardi, occorre sicuramente un'alternativa a Lautaro Martinez, e Dybala non lo sarebbe: bene potrebbe andare Dzeko, magari in funzione di chioccia per aprire la strada ai tanti giovani che usciranno dalla Primavera, Colidio in testa. Da definire poi i casi di Perisic e Candreva. Se con l'italiano San Siro sembra avere ormai un conto aperto, per il croato, che pure a gennaio aveva chiesto di essere venduto, non è da escludere un'opera di persuasione, a meno che dalla sua cessione non arrivi un gruzzolo di base per puntare a Chiesa. Una trattativa, quella con la Fiorentina, da cui dipendono anche i destini di Politano e, soprattutto, di Keita.