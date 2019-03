Il gioiello viola piace alle big: per averlo i bianconeri sono pronti a sacrificare Douglas Costa, ma le milanesi non intendono tirarsi indietro. E attenzione al PSG.

di Simone Cola - 20/03/2019 12:50 | aggiornato 20/03/2019 12:55

La terza stagione da professionista di Federico Chiesa è sicuramente quella della definitiva consacrazione e, con ogni probabilità, sarà anche l'ultima del 21enne gioiello della Fiorentina in riva all'Arno: a giugno, infatti, con la riapertura del calciomercato si scatenerà intorno al giovane e talentuoso attaccante esterno viola una vera e propria corsa, un'asta che vedrà coinvolte tre big del calcio nostrano e che partirà da un base di almeno 60-70 milioni di euro.

In prima fila ci sarebbe la Juventus: dopo aver prelevato dalla Fiorentina Federico Bernardeschi (calciomercato estivo del 2017, costo 40 milioni di euro) i bianconeri intenderebbero ripetere l'operazione anche con Chiesa, e per portarlo a Torino sarebbero disposti a sacrificare il brasiliano Douglas Costa, che ha molto mercato a livello internazionale - piace ad esempio da tempo al Manchester United - e che nelle rinnovate gerarchie della Vecchia Signora non è più titolare.

Per aggiudicarsi Chiesa la Juventus presenterà alla Fiorentina un'offerta davvero cospicua, che non coinvolgerà altri giocatori - ormai è sfumato l'interesse viola per un riscatto di Marko Pjaca - e che dovrà necessariamente essere migliore di quella delle altre squadre interessate, Inter e Milan: anche le due big milanesi sono infatti sul talento viola, e soprattutto i nerazzurri sono pronti a dare battaglia a suon di milioni.

Federico Chiesa, 21 anni, terza stagione da professionista con la Fiorentina: fino a oggi in Serie A ha collezionato 91 partite condite da 15 gol e 19 assist.

La Beneamata infatti opererà nel prossimo calciomercato senza più il fiato sul collo del Fair Play Finanziario della UEFA, e potrebbe contare sulle entrate derivanti dalla cessione di Mauro Icardi che nonostante le smentite di facciata continua a restare una possibilità concreta: Zhang e Marotta avrebbero individuato in Chiesa il giovane campione da cui ripartire e sarebbero disposti a pareggiare o superare l'offerta della Juventus per portarlo in nerazzurro.

A quel punto diventerebbero determinanti le volontà delle diversi parti in causa: della Fiorentina, che non ha mai avuto problemi a operare sul mercato in collaborazione con la Juventus ma che potrebbe trovare scomodo nei confronti della piazza cedere dopo Bernardeschi, un altro talento alla Juventus, e dello stesso giocatore che inoltre dovrebbe valutare con il proprio agente anche altre offerte che potrebbero arrivare da Milan e PSG.

I rossoneri stanno studiando come migliorare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso, migliorata in modo determinante a gennaio con gli arrivi di Piatek e Paquetà ma che sembra necessitare ancora di un attaccante esterno complice il momento tutt'altro che brillante di Suso: l'esplosione di Samu Castillejo non basta, e Leonardo avrebbe individuato proprio in Chiesa il rinforzo ideale per un club che dalla prossima stagione tenterà di rientrare nella corsa allo Scudetto e dovrà ben figurare in Champions League.

Attenzione infine anche alle incognite estere: dopo la cocente delusione europea di questa stagione il PSG avrebbe deciso di cambiare strategia, liberandosi delle vecchie stelle come Buffon, Dani Alves e Thiago Silva e ripartendo da giovani di qualità. In questo senso Federico Chiesa sarebbe un obiettivo importantissimo, ed è noto di come i parigini non si facciano problemi a spendere quando vogliono un giocatore a tutti i costi: a Parigi l'attaccante viola troverebbe ad attenderlo un ingaggio principesco, a cui sarà davvero difficile dire di no.