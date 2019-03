L'ex tecnico giallorosso rappresenta la prima scelta per i Viola, alla ricerca del sostituto di Pioli a fine stagione. Da superare il nodo ingaggio, ma filtra ottimismo.

di Andrea Bracco - 20/03/2019 16:01 | aggiornato 20/03/2019 16:05

Eusebio Di Francesco alla Fiorentina? È questa la voce che nelle ultime ore sta circolando con più insistenza nel capoluogo toscano: l'ex allenatore della Roma sarebbe stato scelto dalla società viola come successore di Stefano Pioli, il quale - anche per i rapporti non più idilliaci con la dirigenza - molto probabilmente saluterà il club a fine stagione. L'eventuale approdo in Toscana - che al momento ferma ogni discorso riguardante il calciomercato - permetterebbe al tecnico abruzzese di tirare definitivamente una riga sopra alla recente delusione legata all'esonero da parte dei giallorossi, un ambiente col quale - dopo la grande stagione culminata con la semifinale di Champions League - qualcosa si era irreversibilmente incrinato.

A lanciare l'indiscrezione è Il Corriere dello Sport, da sempre molto vicino alle vicenda di casa viola: Di Francesco è sempre stato il candidato principale per la panchina della Fiorentina, il numero uno scelto all'unanimità dai fratelli Della Valle e dal loro braccio destro Mario Cognigni. Il direttore sportivo Pantaleo Corvino avrebbe anche stilato una lista di papabili sostituti per Pioli, all'interno della quale sarebbero presenti i nomi di Marco Giampaolo, Roberto D'Aversa, Rolando Maran e Roberto Semplici.

In pole però c'è proprio l'ex Sassuolo e Virtus Lanciano, club che lo ha lanciato definitivamente nel professionismo e che Di Francesco stava allenando nel 2009/2010, quando superò brillantemente il Master di Coverciano presentando una tesi sulla propria visione della fase di attacco e di tutti i legami con la proposta di gioco zemaniana, dalla quale ha attinto la maggior parte delle conoscenze. Oltre a questo, il suo profilo piace perché a Firenze stanno cercando qualcuno in grado di valorizzare i tanti elementi offensivi in rosa, magari instillando dentro alla squadra un'attitudine un pochino più coraggiosa.

La situazione contrattuale di Di Francesco è però ancora da risolvere: il tecnico è attualmente sotto contratto con la Roma per una stagione e mezza, nella quale percepirà circa 3 milioni di euro. Un ingaggio molto alto, che a Firenze - almeno per ora - non possono permettersi. Così, qualora le due parti volessero veramente fare questo matrimonio, l'abruzzese dovrà andare dai dirigenti giallorossi per trattare la risoluzione del contratto e, successivamente, stipulare un nuovo accordo con la Fiorentina.

I Viola gli chiederanno di ridursi lo stipendio, magari in cambio di un anno in più sul nuovo vincolo. In questo modo entrambi potrebbero ritenersi soddisfatti, con Di Francesco che tornerebbe in panchina dopo solo pochi mesi dalla peggiore parentesi in carriera. Una volta fatto ciò, si potrebbe finalmente cominciare a parlare di calciomercato: la prossima campagna acquisti andrà fatta su indicazione del nuovo allenatore per evitare di ritrovarsi nella situazione attuale, con Pioli evidentemente scontento di una società che, probabilmente, non si è coordinata con lui nella scelta degli uomini.

Non è detto infatti che il problema di questa Fiorentina sia lui, ma dopo l'ennesimo scontro tra lo staff tecnico e la società la situazione sembra irrecuperabile. Di Francesco troverebbe una piazza esigente, talvolta troppo pressante e pretenziosa, ma di sicuro calda e appassionata in cui ricostruire in grande le ottime cose fatte a vedere ai tempi del Sassuolo, quando partendo dalla Serie B portò in Europa League la piccola realtà emiliana.

La voglia di tornare a giocare competizioni internazionali è proprio quella che anima l'ambiente fiorentino, spossato e deluso da una gestione societaria che sembra entrata (volutamente?) in un'empasse dalla quale pare impossibile sganciarsi. Detto ciò, il club sarà comunque chiamato parallelamente a lavorare per portare fino in fondo una stagione che rischia di rivelarsi deludente, tra risultati che non arrivano e voci di calciomercato incontrollate a coinvolgere con insistenza i tanti gioiellini viola. Poi, alla fine di tutto, arriverà la definitiva pacca sulla spalla a Pioli, sperando che a Firenze possa cominciare la nuova era Di Francesco.