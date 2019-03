Il presidente bavarese vuole ringiovanire la squadra senza abbassare la qualità media della rosa. Piacciono Hudson-Odoi del Chelsea e Kai Havertz del Bayer Leverkusen.

di Franco Borghese - 20/03/2019 21:03 | aggiornato 20/03/2019 21:08

Il salvadanaio verrà rotto in mille pezzi. Il Bayern Monaco è pronto a investire nella prossima finestra di calciomercato. Comprerà tanti giocatori, investirà tantissimo, visto che l'intenzione è quella di chiudere affari esclusivamente per giovani talenti. Il club bavarese cambierà volto, si farà il lifting, punterà a ringiovanirsi. Senza però perdere qualità.

Il Bayern Monaco, durante la scorsa sessione estiva di mercato, non ha speso nemmeno un euro. Gli unici due acquisti sono stati Leon Goretzka (arrivato a parametro zero dallo Schalke) e Serge Gnabry (tornato dal prestito all'Hoffenheim). In inverno è arrivato Alphonso Davies (pagato 10 milioni più 8 di bonus), ora però si programmano altri investimenti ben più pesanti.

Il presidente Uli Hoeness, nei mesi scorsi, aveva spiegato che il Bayern aveva deciso di risparmiare nelle ultime finestre di calciomercato per avere poi maggiore liquidità in vista della prossima. Ora ha confermato la strategia del club:

Siamo nel bel mezzo di un processo di ringiovanimento della squadra. Si tratta del programma di investimento più importante che il Bayern abbia mai avuto.

Il Bayern Monaco a fine stagione perderà Robben, Ribery e Rafinha (tutti in scadenza di contratto). Non è da escludere, inoltre, che vengano venduti Hummels e Boateng. Per questo ci sarà bisogno di acquistare tanti giocatori durante la prossima finestra di mercato. Al momento l'unico colpo certo per la prossima stagione è quello di Pavard, che arriverà dallo Stoccarda per i 35 milioni della clausola di rescissione prevista nel suo contratto.

Poi però ci sono anche diversi obiettivi di mercato: il direttore sportivo Salihamidzic ha ammesso a gennaio di essere interessato a Hudson-Odoi (esterno classe 2000 del Chelsea) e a Hernandez (difensore dell'Atletico Madrid). Il primo sarebbe l'alternativa a Robben, ma per lui i londinesi chiedono non meno di 40 milioni e, visto il blocco del mercato imposto dalla Uefa (i Blues hanno violato le regole sui trasferimenti dei minorenni), Abramovich potrebbe decidere di non cedere nessuno.

Per quel che riguarda Hernandez, invece, il francese ha una clausola di rescissione di 80 milioni di euro. Il Bayern ha già trovato l'accordo con lui, cercherà però di ottenere uno sconto sul cartellino dall'Atletico Madrid. L'affare, in un modo o nell'altro, si chiuderà solo nel caso in cui partissero Boateng e Hummels. Piace inoltre anche Kai Havertz (centrocampista del Bayer Leverkusen che potrebbe sostituire Thiago), ma anche per lui servono almeno 60 milioni.

In Francia scrivono invece di un'offerta di circa 80 milioni per Nicolas Pépé del Lille: il 23enne ivoriano ha segnato 17 gol e servito 10 assist in questa stagione. In Germania restano scettici di fronte a quest'ultima notizia, ma Pépé sarebbe comunque l'alternativa a Hudson-Odoi nel caso in cui il Bayern non dovesse riuscire a chiudere l'affare con il Chelsea: non è infatti verosimile che vengano acquistati entrambi. Di fatto i bavaresi, che nella propria storia non hanno mai speso più di 41,5 milioni per un giocatore (Tolisso, che arrivò dal Lione nel 2017), potrebbero ritrovarsi a spendere oltre 250 milioni in un'unica finestra di calciomercato. Ma d'altronde il salvadanaio verrà rotto proprio per questo.