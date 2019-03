Il centrocampista ghanese potrebbe lasciare la capitale spagnola. Guardiola lo vuole al Manchester City: inglesi pronti a pagarne la clausola rescissoria.

di Andrea Bracco - 20/03/2019 16:07 | aggiornato 20/03/2019 16:12

L'Atletico Madrid smobilita? È quello che sta trapelando negli ultimi giorni dalla Spagna, dove i media locali ogni giorno accostano i nomi dei giocatori colchoneros alle big d'Europa facendo intendere che, dalla prossima sessione di calciomercato, la società biancorossa potrebbe uscirne molto ridimensionata. E dire che le premesse erano del tutto diverse: pochi giorni prima della partita di andata di Champions League contro la Juventus la società aveva rinnovato il contratto a Diego Simeone, vincolandolo fino al 2022 e aumentandogli l'ingaggio a 24 milioni di euro netti l'anno.

Cifre clamorose, che facevano sottintendere come il progetto dell'Atleti fosse chiaro e soprattutto solido. La brutta eliminazione dalla massima competizione continentale per club patita all'Allianz Stadium ha però aperto alcune crepe che potrebbero rivelarsi insanabili. Innanzitutto va detto che negli ultimi anni l'Atletico Madrid ha sbagliato quasi tutte le sessioni di calciomercato, basti pensare che per trovare l'ultima volta in cui sono stati portati sulle rive del Manzanarre più giocatori funzionali nello stesso momento bisogna retrocedere fino al 2014, l'anno di Mario Mandzukic, Jan Oblak e Antoine Griezmann.

Alla luce degli ultimi fallimenti, proprio quest'ultimo potrebbe lasciare a breve la capitale spagnola: il corteggiamento del Barcellona all'attaccante francese prosegue da almeno due anni, con i blaugrana che vorrebbero portarlo in Catalogna per affiancarlo a Messi e Suarez in quello che diventerebbe un tridente da sogno. Inoltre, è possibile che i Colchoneros perdano entrambi i terzini sinistri, visto che il Bayern Monaco probabilmente pagherà gli 80 milioni di clausola rescissoria per Lucas Hernandez mentre Filipe Luis potrebbe decidere di cambiare aria alla ricerca di nuovi stimoli. Con la contestuale partenza di Diego Godin, c'è il rischio che la prossima estate il presidente Cerezo debba mettere sensibilmente mano al portafoglio.

Thomas Partey in azione nel derby di Madrid: il centrocampista ghanese è uno dei perni della mediana di Simeone

Calciomercato, Manchester City su Thomas: ha una clausola da 80 milioni

Come se non bastasse, in bilico c'è anche la posizione di Thomas Partey. Il centrocampista ghanese è una delle ultime straordinarie intuizioni del Cholo Simeone, che lo ha scoperto, lavorato e definitivamente lanciato in prima squadra trasformandolo in un elemento fondamentale per la sua proposta di calcio. A conferma di ciò è arrivata la partita di Torino, dove l'assenza del mediano si è fatta particolarmente sentire dopo che nel match di andata lui e Rodri avevano letteralmente dominato la Juventus.

Sul classe 1993 si sarebbe fatta viva l'attenzione del Manchester City, con Pep Guardiola che avrebbe consigliato il calciatore alla società inserendolo in cima alla lista di nomi per la mediana futura dei Citizens. Sulla sponda blu di Manchester stanno pensando a come sostituire Fernandinho, uno degli uomini d'ordine per il tecnico catalano, che arrivato a 33 anni ha bisogno di essere affiancato da un potenziale suo upgrade. Thomas è esattamente il profilo che agli inglesi farebbe comodo: forte fisicamente, tatticamente intelligente, può giostrare in una reparto schierato a due o a tre indifferentemente.

Pep Guardiola is interested in bringing Ghana midfielder Thomas Partey (25) to the Etihad in the summer. Guardiola is a big admirer of the Atletico man, who he likens to his former player, Yaya Toure.



A swap deal could see Ilkay Gundogan go the other way.



[@Ghanasoccernet] pic.twitter.com/w8xoCoI6rO — City Xtra (@City_Xtra) March 19, 2019

La sua versatilità è la caratteristica che più piace a Guardiola, quella che sta convincendo - giorno dopo giorno - il manager a pagare la clausola rescissoria che lega il ghanese all'Atletico Madrid: Thomas al momento è vincolato da un contratto fino al 2023, ma qualora nella capitale si presentasse qualcuno in grado di liquidare l'intero valore della clausola, ecco che Cerezo e Simeone non potrebbero farci nulla. Con 80 milioni di euro il 25enne passato anche da Maiorca e Almeria potrebbe diventare uno dei colpi di calciomercato più ricchi della storia del Manchester City.

A lui in passato si era interessata anche la Juventus, spaventata proprio dal contratto che lo blindava ai Colchoneros. Oggi però l'Atletico Madrid ha bisogno di fare cassa e liberarsi di ingaggi ingombranti, dovuti soprattutto alle tante fregature prese negli ultimi anni. Un eventuale trasferimento in Premier League permetterebbe a Thomas di confrontarsi con una realtà profondamente differente da quella del campionato spagnolo, un torneo nel quale - grazie soprattutto alle sue doti fisiche - potrebbe impattare positivamente. Oltre, ovviamente, a guadagnare di più: Guardiola si sta già sfregando le mani.