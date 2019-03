Insomma, per il momento dovremo accontentarci di un solo Messi. Ma in futuro possiamo anche aspettarci di veder scendere in campo una squadra composta da undici Leo.

Questo nuovo Messi potrebbe avere le stesse potenzialità di Leo, le sue qualità e le componenti genetiche. Ma va detto che Messi è quello che è oggi non solo per le sue componenti genetiche ma anche per il suo vissuto, la sua educazione, la sua crescita ne La Masia e i fattori esterni che hanno interferito e influito sulla sua formazione

Lionel Messi può essere clonato cone le attuali tecniche. Siamo in grado di creare un essere simile e Messi, verrebbe fuori una sorta di gemello che è rimasto congelato per 20-30 anni

