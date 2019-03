L'arbitro Jarred Gillett ha diretto la partita di A-League tra Melbourne Victory e Brisbane Roar con un microfono che permetteva ai tifosi di ascoltare le sue conversazioni con giocatori, assistenti e VAR.

di Redazione Fox Sports - 20/03/2019 11:24 | aggiornato 20/03/2019 15:29

Un primo passo verso una rivoluzione. Lo hanno fatto in Australia, nella A-League, la massima divisione del calcio australiano. Nella partita tra Melbourne Victory e Brisbane Roar (finita 2-1 in virtù delle reti segnate da Kosta Barbarouses al 24' e al 39' e da Eric Bautheac al 50'), l'arbitro Jarred Gillett ha diretto con un microfono che permetteva ai tifosi di ascoltare le sue conversazioni con i giocatori, gli assistenti e la sala VAR.

In questo modo tutti hanno potuto capire in tempo reale le decisioni prese dal direttore di gara, che era all'ultima direzione nel calcio australiano. Premiato per cinque volte come arbitro dell'anno in A-League, Gillett ha avuto parecchio da fare, chiedendo a più riprese l'intervento della tecnologia e annullando anche un gol.

Tra i momenti più curiosi quello in cui un giocatore gli si è avvicinato e gli ha detto: "Sei uno dei migliori arbitri di sempre". Insomma, un esperimento all'insegna della trasparenza che potrebbe rappresentare una finestra sul futuro. Gillett ora è stato inserito nell'elenco dei fischietti disponibili ad arbitrare in Championship, la seconda divisione del calcio inglese. Arriverà in Inghilterra e sarà conosciuto come l'arbitro che si è prestato a un esperimento rivoluzionario.