Lunga intervista rilasciata dalla compagna dell'ex capitano della Fiorentina.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 20/03/2019 15:52 | aggiornato 20/03/2019 19:33

Un anno senza Astori. Lo scorso 4 marzo la mente è tornata a un anno fa, a quella tragica mattina in cui Davide è volato via all'improvviso in un hotel di Udine, poche ore prima di scendere in campo con la sua Fiorentina.

Ma il suo ricordo è ancora vivo, soprattutto nel cuore di chi lo ha amato come la sua dolce metà Francesca Fioretti, con cui ha dato alla luce la piccola Vittoria.

In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, proprio Francesca ha parlato di quanto sia difficile andare avanti senza il suo Davide:

Tanti mi chiedono se il 4 marzo sia riuscita a dormire, ma per me da quel giorno è sempre il 4 marzo. Penso in ogni momento che Davide non ci sarà più, mi è caduta addosso una tragedia che ha cambiato la mia prospettiva. Per me è stato un anno straziante, difficile e impegnativo. Non credevo di avere questa forza, di avere questa energia. Prima ero Fra', una ragazza della mia età come tante, poi sono diventata una donna capace di superare delle sfide

Per lei è impossibile parlare di Davide al passato:

Non ce la faccio, è davvero impossibile. Mi capita di pensare a cosa avrebbe fatto al mio posto. Con Vittoria era bravissimo, quindi magari si sarebbe dedicato a lei a tempo pieno. Gestire il dolore non è facile e non c'è un modo giusto di farlo. Inizialmente ho avuto paura, temevo di non essere più in grado di gestire mia figlia, mi terrorizzava l'idea di iniziare a volerle meno bene. Con l'aiuto di una psicologa infantile ho capito che avrei dovuto iniziare un'esistenza nuova. Così lentamente sono tornata alla vita di prima

Sulla sua assenza alla messa del 4 marzo:

Si è celebrata alle 8 del mattino, io ero con mia figlia e la stavo portando a scuola. Quando sono arrivata la funzione era già terminata. Nel pomeriggio sono andata quando non c'era nessuno. Hanno scritto che la compagna di Astori non era presente alla messa e hanno fatto insinuazioni di ogni genere, ma non sono riusciti a ferirmi

Sul suo futuro: