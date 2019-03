Sono in difficoltà a parlare di questa vicenda. In ogni caso, l'interesse della nazionale è prioritario. Quindi, nonostante sia il padre e il manager di Thomas, rispetto la decisione del ct

Da quanto ho saputo, Strakosha non aveva motivi oggettivi per essere assente. Questa è una lezione per il giocatore perché la squadra viene prima di tutto

Mi dispiace per Strakosha che è uno dei nostri giocatori migliori ma la disciplina è ancora più importante per la squadra

Colpa del traffico di Roma che gli ha impedito di arrivare in orario. Da qui la decisione di Panucci di escluderlo e chiamare al suo posto il classe 1998 Gentian Selmani, in forza all'KF Laçi.

Dopo il triplice fischio di Lazio-Parma, il portiere classe 1995 si è subito diretto verso l'aeroporto di Fiumicino dove avrebbe dovuto prendere il volo per Tirana. Avrebbe, sì, perché su quell'aereo non è mai salito .

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK