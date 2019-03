The "Beastslayer" si presenta con The Beast sul ring. E Drew McIntyre intanto chiede un match contro Roman Reigns in vista di WrestleMania 35.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 19/03/2019 09:55 | aggiornato 19/03/2019 12:04

Si parte con una nuova settimana all'insegna del grande wrestling e come sempre le prime WWE News sono quelle che riguardano il roster di Raw. La puntata di lunedì 18 marzo va in onda dalla AllState Arena di Rosemont, in Illinois, ed è pronta a regalarci il solito spettacolo.

Nel programma della serata diffuso sul sito internet ufficiale della World Wrestling Entertainment, troviamo l'annuncio della presenza dell'Universal Champion, Brock Lesnar.

The Beast tornerà così a Raw e c'è da aspettarsi un confronto con il suo sfidante a WrestleMania 35, Seth Rollins, che però dovrà vedersela sul ring con Drew McIntyre. Altra WWE News comunicata nella preview è l'annuncio di Kurt Angle, che rivelerà il nome del suo avversario nello Showcase of the Immortals, quello contro il quale darà l'addio all'attività di wrestler.

WWE News, Highlights Raw 18 marzo 2019

Nella card del programma pure il match tra la campionessa femminile di Raw, Ronda Rousey, e Dana Brooke, che la settimana scorsa ha subito l'aggressione della Baddest Woman on the Planet. E poi gli sviluppi sulla sfida che ci sarà a WrestleMania 35 tra Triple H e Batista, in un No Holds Barred Match.

Queste e molte altre WWE News con relativi Highlights li troverete come sempre qui su WWE-ek Raw, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it.

Seth Rollins attacca Drew McIntyre e si confronta con Brock Lesnar

Mentre The Scottish Psychopath affronta audacemente The Beast Incarnate e il suo avvocato, Seth Rollins lo attacca.

Finn Balor e Braun Strowman vs Bobby Lashley e Lio Rush

The Extraordinary Man fa coppia con The Monster Among Men per combattere contro The All Mighty e The Man of the Hour.

La WWE istituisce un gruppo di sicurezza per controllare Ronda Rousey

Per prevenire ulteriori incidenti, viene assegnata un gruppo di guardie di sicurezza al fine di monitorare The Baddest Woman on the Planet.

A Moment of Bliss con Elias

The Living Truth's annuncia la sua più grande performance a The Grandest Stage of Them All.

Elias vs No Way Jose

The Living Truth vuole porre la parola fine alle continue interruzioni di No Way Jose.

L'annuncio di KurtAngle

Nel suo Farewell Match allo Showcase of the Immortals, The Olympic Hero cercherà una punizione contro The Lone Wolf.

Kurt Angle vs Chad Gable

L'Eroe Olimpico compete per l'ultima volta a Chicago in una match contro una Superstar che lo idolatra, Chad Gable.

Beth Phoenix annuncia di uscire dal ritiro

La Glamazon si unirà a Natalya per competere per il WWE Women's Tag Team Championship a WrestleMania 35.

Natalya vs Sasha Banks

The Boss se la vede con The Queen of Harts mentre Bayley e Beth Phoenix osservano da bordo ring.

Mojo Rawley vuole esprimere le sue potenzialità

Mojo Rawley ha un'altra intensa conversazione con se stesso.

Jinder Mahal vs Ricochet

The One and Only si esibisce contro The Modern Day Maharaja.

Ronda Rousey (C) vs Dana Brooke

Dana Brooke affronta la più grande sfida della sua carriera e affronta The Baddest Woman on the Planet per il Raw Women's Title.

Baron Corbin vs Apollo Crews

Apollo Crews vuole difendere l'onore dell'Hall of Famer Kurt Anglee si scaglia contro l'irrispettoso Lone Wolf.

Batista parla dello scontro con Triple H

In un'intervista, The Animal racconta la sua versione della storia mentre si prepara ad affrontare Triple H a WrestleMania 35 in un No Holds Barred Match.

Braun Strowman annuncia l'ingresso nella Andre the Giant Memorial Battle Royal

The Monster Among Men annuncia che farà uno spot a SNL "Weekend Update" ospitato da Colin Jost e Michael Che, dominando nella Andre the Giant Memorial Battle Royal.

Drew McIntyre vuole Roman Reigns a WrestleMania 35

The Scottish Psychopath vuole umiliare The Big Dog a The Showcase of the Immortals.

Seth Rollins vs Drew McIntyre

"The Beastslayer" cerca di ottenere una vendetta per i suoi fratelli dello Shield, affrontando The Scottish Psychopath in questo thrilling main event di Raw.