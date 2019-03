In attesa di verificare la possibiltà di fermare le scommesse a manifestazione in corso, abbiamo chiesto ai Monopoli - ha dichiarato Palagi - di sospendere le puntate sulle partite sulla Viareggio Cup maschile e sul torneo femminile. Noi vogliamo che questa manifestazione giovanile sia schermata dalle scommesse: se non sarà possibile farlo nell'immediato, faremo di tutto per riuscirci nel 2020. Si tratta di una battaglia a difesa e tutela del calcio giovanile che portiamo avanti da tempo

Su queste gare, in particolare dall'Est Europa e dalla Cina, è arrivato un numero elevatissimo di giocate sulle sconfitte della Dinamo con l'handicap (con almeno due gol di scarto) e sull'over (più di due reti segnate in totale).

"Sospendete immediatamente le scommesse". Un appello, quasi un grido d'aiuto . A lanciarlo sono stati gli organizzatori della Viareggio Cup, torneo giovanile conosciuto in tutto il mondo che da anni mette in mostra alcuni tra i migliori tralenti del panormana calcistico internazionale.

