Sono otto i giocatori che salteranno la prossima giornata. Tre turni di stop per Aina. Un turno di squalifica con condizionale per la curva dei nerazzurri.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 19/03/2019 17:32 | aggiornato 19/03/2019 17:46

Sono state rese note le decisioni del Giudice sportivo relative alla 28esima giornata di Serie A. Sono otto i giocatori che salteranno il prossimo turno di campionato in programma dopo la sosta per le Nazionali: si tratta di Lyanco (Bologna), Pezzella (Fiorentina), Goldaniga (Frosinone), Nkoulou (Torino), Pavoletti (Cagliari), Silvestre (Empoli), Zielinski (Napoli) e Ola Aina (Torino). Quest'ultimo è stato stangato con ben tre turni di stop per aver assunto un "comportamento intimidatorio nei confronti dell’arbitro al 48’ del secondo tempo" durante il match contro il Bologna.

Il Giudice sportivo ha poi deciso che l'Inter dovrà giocare una partita con il secondo anello verde privo di spettatori. Il motivo? Durante il derby contro il Milan, i sostenitori nerazzurri presenti in questo settore si sono resi responsabili "di cori espressione di discriminazione razziale nei confronti del calciatore del Milan Kessié. I cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura, posizionati anche in parti dell’impianto distanti dal Settore sopradetto". La sanzione è stata sospesa per un periodo di un anno, ma se durante questo periodo dovessero verificarsi fatti analoghi, la nuova sanzione si aggiungerebbe a quella già comminata.

Il Milan deve invece pagare una multa di 10mila euro "per avere suoi sostenitori, al 43' del secondo tempo, lanciato un oggetto potenzialmente contundente nel recinto di giuoco, che cadeva a poca distanza da un componente della Procura federale. Sanzione attenuata per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza". E ancora. Ammenda di 5mila euro per l'allenatore del Parma D'Aversa “per avere, al 30' del secondo tempo, criticato in modo plateale l’operato del Var; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Solo un'ammonizione, infine, per Luciano Spalletti, allontanato durante il derby "per aver contestato una decisione arbitrale con gestualità plateale".