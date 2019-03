I vertici del calcio italiano uniti nella volontà di fare sistema, all'interno del workshop "Restart" ospitato nella sede di Sky Sport.

di Antonio Cunazza - 19/03/2019 20:56 | aggiornato 19/03/2019 21:05

Fare sistema per rilanciare il calcio italiano. È stato questo il coro unanime dei dirigenti della Serie A e del calcio italiano, riuniti nel workshop "Restart, insieme per il calcio", ospitato ieri nella sede di Sky Sport a Milano. Sul tavolo i temi critici dei nuovi stadi e della pirateria, due punti che stanno rallentando lo sviluppo del movimento calcistico italiano in rapporto ai paesi esteri.

Alla presenza di esponenti del governo nazionale e sportivo, come Giancarlo Giorgetti (sottosegretario allo Sport), Giovanni Malagò (presidente Coni), Andrea Abodi (presidente Credito Sportivo) e Gaetano Micciché (numero uno della Lega Serie A), si sono riuniti tutti i dirigenti del massimo campionato italiano, da Giuseppe Marotta (Inter) a Urbano Cairo (Torino), da Claudio Lotito (Lazio) ad Aurelio De Laurentiis (Napoli), da Paolo Scaroni e Ivan Gazidis (Milan) a Mauro Baldissoni (Roma) ed Enrico Preziosi (Genoa). Tutti uniti nell'affrontare il dibattito sulla necessità di costruire nuovi stadi e combattere il fenomeno della pirateria, che sta affossando sempre di più i guadagni del calcio.

Dal convegno è emerso chiaramente che il calcio italiano si trova a un bivio: può decidere di intervenire con fermezza e slancio, e visioni progettuali a lungo termine, oppure continuare a galleggiare in un limbo che gli farà perdere sempre più strada rispetto agli altri campionati europei. Unanime la dichiarazione d'intenti, "fare sistema", per lavorare uniti con un obiettivo comune che dev'essere il rilancio del movimento calcistico italiano.

Serie A, nuovi stadi e lotta alla pirateria

Nel workshop ospitato nella sede centrale di Sky Sport, il tema dell'impiantistica sportiva e dei nuovi stadi è stato centrale. Grazie anche al contributo di Paolo Di Canio, ex calciatore con un passato nella Premier League inglese e oggi commentatore per la piattaforma satellitare, si è parlato di stadi di proprietà e di come le società debbano puntare sui loro impianti, come ha specificato Malagò:

Gli stadi sono uno degli asset principali di una società di calcio, e sono convinto che ogni club debba lavorare per valorizzare al meglio i propri asset economici.

Su questo punto ha fatto eco Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro:

Dobbiamo tornare a pensare alla partita di calcio come a un evento che serve allo svolgimento di un grande e importante gioco. La partita e la sua sostenibilità devono essere al centro, così da riportare il pubblico negli stadi

Non solo stadi, comunque. L'altro tema protagonista è stato quello della pirateria, sul quale si hanno dati che evidenziano i danni subìti dall'industria-calcio in Italia: 4,6 milioni di italiani sfruttano i siti web pirata per guardare le partite, e ben 2 milioni sono abbonati a servizi illegali che aggirano la trasmissione a pagamento del calcio. La perdita che ne deriva per i club e per la Lega Calcio è enorme, e contribuisce a frenare i passi avanti del movimento.

Per contro, l'eventuale blocco, voluto dal Governo, riguardante le pubblicità degli operatori di scommesse sportive durante le partite, potrebbe far svanire vari contratti di sponsorizzazione piuttosto importanti per molti club, diminuendo gli introiti economici. Non ci sono ancora certezze definitive sulla permanenza del divieto, mentre per quanto riguarda la pirateria la strada migliore rimane quella di colpire le compagnie di telecomunicazioni che guadagnano dagli streaming illegali, come già ha fatto la Serie A negli ultimi tempi, ottenendo qualche prima sentenza favorevole.