In SBK HRC e Motorrad Germania stanno investendo tantissimo denaro, ma i piazzamenti dei piloti ufficiali non rispecchiano i piani della Casa giapponese e tedesca.

di Mirko Colombi - 19/03/2019 15:53 | aggiornato 19/03/2019 16:02

In due round e sei gare SBK disputate, è tempo di fare i primi bilanci. Prima del ritorno in Europa, le derivate di serie hanno espresso i propri valori in Australia e Thaliandia, appuntamenti dominati da Bautista con la Ducati. Se Rea e la Kawasaki restano, comunque, protagonisti, anche la Yamaha arriva spesso e volentieri sul podio. Chi manca, quindi, all'appello? Honda e BMW. Entrambi i marchi partivano con ambizioni altissime, per ora disilluse. La Fireblade SP2 e la S1000 RR non offrono prestazioni di rilievo, ed i relativi piloti sono costretti in una lotta distante dal podio.

Presentazioni in pompa magna, dichiarazioni altisonanti, uomini dal ruolo pesante in azienda presenti nel garage. La HRC non si muove (mai) per nulla e per caso. Con l'accordo stipulato tra Casa giapponese, team Althea e Moriwaki, da Tokio l'intenzione era solo una: tornare a vincere in SBK. Forte di un passato prestigioso e titoli mondiali consecutivi, Honda vuole tornare al primo posto delle classifiche, rivoluzionando sistema e mentalità. Tre CBR in pista, affidate a Camier, Kyionari e Del Bianco. Ad oggi, solo delusioni, cadute, infortuni e piazzamenti di rincalzo. Urge un grosso salto di qualità, perché la concorrenza fa tutto tranne attendere.

Nemmeno BMW vuole aspettare. A Monaco sono impazienti, ma sanno che la strada è lunga ed in salita. La squadra SMR BMW Motorrad è super ufficiale, come quella che debuttò nel 2009 con Corser e Xaus. Avere in squadra Tom Sykes e Markus Reiterberger è un quid in più ed una responsabilità. L'inglese è stato campione SBK nel 2013, il tedesco è titolato Superstock 2018. La moto è un vero e proprio laboratorio, anche se la vera rivoluzione arriverà in Europa. Se lo augurano i piloti, se lo auspicano i dirigenti di Monaco.

Honda SBK, più ferite che punti in classifica

Quando si ha voglia di fare bene, si tenta ogni manovra possibile. Leon Camier è altissimo e velocissimo, un vero cavallo di razza. Impressionante con la (onestamente) inferiore MV Agusta, l'inglese sa portare al limite una motocicletta da corsa, grazie pure a buone doti di collaudatore. Il cuor di Leon - generoso - pr ora poco può fare: malgrado i tanti giapponesi nel box Althea Moriwaki, Camier ha rimediato ritardi dalla vetta, scivolate ed infortuni. A Buriram il numero 2 non ha preso parte alla domenica di gare, con polso e schiena ko. Il pilota conosce la moto dai tempi spesi con Ten Kate, struttura messa alla porta proprio da Honda. Una rivoluzione che, sino ad oggi, non ha prodotto i risultati sperati.

Per noi di Honda la priorità è una: ci serve una Superbike in stile MotoGP, esattamente come ha Ducati con la Panigale V4 R. Al momento è impossibile gareggiare per il podio, soffriamo, ma dobbiamo continuare a lavorare con HRC, considerando che per loro è il primo anno di rientro nelle derivate.

Il ruolo di Ryuichi Kiyonari è diverso. L'esperto giapponese non detiene le doti velocistiche del compagno di squadra, ma al team questo interessa relativamente. "Kiyo" è stato messo proprio da HRC nel box del team, per poterne sfruttare le tante competenze maturate con la Casa di Tokio, in ogni tipo di campionato. Inolte, la lingua madre e la mentalità non guastano: capire e comprendere i nippo non è - specialmente per gli europei - una impresa di poco conto, e Ryuchi funge anche da interprete. La cosa negativa restano i risultati. Al Chang International Circuit le Honda Althea Moriwaki hanno effettuato i test prestagionali, immagazinando dati preziosi. A quanto dicono le classifiche, inutilmente. Il database HRC è ricco di informazioni, la 8 Ore di Suzuka insegna e sviluppa parti speciali e nuove. La stagione è appena cominciata ma già si desidera la moto di serie nuova, base di quella da corsa 2020.

Alessandro Del Bianco è il meno esperto ed il più giovane dei tre. L'italiano ha grande talento e voglia di fare, con il bisogno di accumulare chilometri e situazioni. In Australia è caduto, buone prestazioni invece in Thailandia. Per Del Bianco ogni uscita in pista è una novità, la SBK è tutta da scoprire la stoffa c'è, diamogli tempo, perché dei tre piloti Honda l'italiano è sicuramente quello al quale mettere meno pressione sulle giovani spalle.

BMW, con un motore stock non si va da nessuna parte

Ogni modifica è un esperimento. Comprensibilmente: la S1000 RR è tutta nuova e poco ha in comune con il vecchio modello. Il programma SBK della Casa bavarese è serio, ma in ritardo. I primi test invernali sono stati fatti quando tutte le altre squadre avevano girato già parecchie volte, il gap non si colma in un baleno. Tom Sykes - Mister Superpole - ci mette del suo nel giro singolo, dimostrando come il suo polso giri ancora svelto la manetta del gas, in gara però arranca.

La motivazione è prettamente una: il quattro cilindri è stock. Ciò non significa che il team stia usando un motore di serie, questo vuol dire che la elaborazione apportata è lontana da quella concessa dal regolamento tecnico. Se su un solo passaggio veloce l'aggressività dell'inglese riesce a ridurre lo svantaggio coi rivali, sulla lunga distanza i problemi si amplificano. In Thailandia la frizione della moto numero 66 è andata in fumo e Sykes si è ritirato. Gli aggiornamenti verrano portati ad Aragon, così il Shaun Muir, il team principal, ha detto.

Markus Reiterberger parla poco. Il tedesco conosce il modus operandi di BMW, correndo per loro per una intera carriera. Già esperto di SBK, il campione della Superstock combatte come un soldato, in attesa di tempi migliori. Per non stressare troppo i componenti della moto, Reiti chiude un pò il gas. Atteggiamento sicuramente parsimonioso ed oculato, ma le gare sprint sono concepite per dare il 100% dal primo all'ultimo giro. Moto permettendo.