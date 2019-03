Accolto dal TAS il ricorso presentato dal club parigino contro l'indagine del massimo organo calcistico europeo per presunte violazioni del FPF nel triennio 2015-2017.

19/03/2019 18:03 | aggiornato 19/03/2019 18:08

Il PSG esulta. Il TAS ha infatti accolto il ricorso che lo scorso 3 ottobre 2018 era stato presentato dal club transalpino contro l'indagine condotta dalla Uefa per presunte violazioni del Fair Play Finanziario nel triennio 2015-2017 (nell'estate del 2017 sono arrivati Neymar dal Barcellona per 222 milioni di euro e Mbappé dal Monaco per 180 milioni). La vicenda quindi temina qui, con la società di Nasser Al-Khelaifi che non andrà incontro a nessuna sanzione.

Tutto era iniziato lo scorso giugno, quando il massimo organo calcistico europeo aveva ordinato alla Camera Arbitrale di portare avanti indagini più approfondite sul PSG per rilevare eventuali irregolarità. Ma queste indagini, dopo la decisione del TAS di accogliere il ricorso, non ci saranno mai.

In un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il PSG ha fatto sapere di essere riuscito a dimostrare che la richiesta di nuove investigazioni avanzata dalla Uefa è stata fatta in un periodo non consenito, ovvero oltre 10 giorni dopo la prima decisione.