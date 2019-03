Ora si attende di conoscere la multa che il Milan comminerà ai due giocatori. La più salata la pagherà sicuramente l'ivoriano, visto che tutto è nato dal suo mancato saluto a Conti al momento della sostituzione. Ed è possibile inoltre che Gattuo escluda l'ex Atalanta dalla prossima partita contro la Sampdoria, in programma il 30 marzo dopo la pausa per le Nazionali.

Come si legge su Il Corriere dello Sport, il dirigente ha preteso un immediato confronto tra i due: "Adesso nessuno esce di qua finché non risolviamo questa cosa", le parole pronunciate davanti a tutta la squadra. Successivamente Kessié e Biglia si sono presentati in zona mista e hanno chiesto pubblicamente scusa, assicurando di aver già chiarito.

Una lite che ha fatto clamore. Continua a far discutere lo scontro in mondovisione tra Franck Kessié e Lucas Biglia, avvenuto nel bel mezzo del derby tra Milan e Inter. Una scena che il tecnico dei rossoneri Gennaro Gattuso ha definito "la sconfitta più grande", più del 3-2 rimediato sul campo dalla sua squadra. Si è arrabbiato molto anche Leonardo, che nel post-partita è andato di corsa negli spogliatoi.

