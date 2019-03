In testa alla graduatoria della rivista francese c'è Rinus Michels davanti a Ferguson e ad Arrigo. Fra gli italiani anche Ancelotti, Trapattoni, Lippi, Rocco, Capello e Conte.

A France Football hanno deciso da tempo di mettere un po' di ordine nel calcio internazionale e con encomiabile acribia hanno preso a compilare classifiche. Il Pallone d'Oro negli anni è diventato una vera e propria istituzione, oggi poi tocca agli allenatori, ma non sono gli unici casi.

Nel 2015, per esempio, era stata la volta della graduatoria dei "mercenari" del pallone, ovvero i giocatori che avevano dimostrato scarso attaccamento alla maglia - sorprese non poco il quinto posto di Alessandro Matri - l'anno scorso poi fu la volta delle maglie più belle, e qui invece ci inorgoglimmo con la vittoria della Sampdoria.

Tempo fa, ancora, toccò all'elenco dei più begli inni delle squadre europee - con quello della Cavese che entrò nella Top 10 - mentre è soltanto del mese scorso quello dei club più prestigiosi al mondo.

Sacchi ha allenato anche l'Atletico Madrid

I migliori allenatori di sempre: Sacchi terzo

In un tale impeto schedatorio, che avrebbe fatto invidia a Nick Hornby, non poteva effettivamente mancare una graduatoria dei 50 migliori allenatori della storia e infatti France Football lo ha rivelato proprio in queste ore. Prima di prenderlo in esame, è bene guardare ai criteri utilizzati dalla rivista francese, che ha annunciato di aver creato un mix fra il palmares - non basta essere "rivoluzionari" se non vinci nulla - il segno e l'eredità lasciata nel calcio, la personalità ma anche la durata e l'impatto della carriera.

Rinus Michels, primo, insieme a Johan Cruyff, quarto

Primo Michels davanti a Ferguson

Ebbene nella classifica di France Football sul podio ci sono Rinus Michels, il profeta del calcio totale partito dall'Olanda con Ajax, Barcellona e poi la Nazionale oranje, collocato al primo posto davanti ad Alex Ferguson e Arrigo Sacchi, due che non hanno certo bisogno di presentazioni, rispettivamente secondo e terzo, davanti a Johan Cruyff e Pep Guardiola. Al settimo e ottavo posto due tecnici che hanno dato tantissimo al calcio italiano, come Helenio Herrera, quello dei successi della grande Inter degli anni Sessanta, e Carlo Ancelotti, uno dei tre soli allenatori ad aver vinto tre Champions League-Coppe Campioni. A proposito, gli altri due sono Bob Paisley, 26esimo, e Zinedine Zidane, che per FF è sul gradino numero 22.

Ancelotti, secondo italiano in classifica, qui con Sacchi e Conte, 49esimo

Gli atri italiani

Tornando, invece, agli italiani, in graduatoria troviamo ancora Giovanni Trapattoni saldo al 12esimo posto, Marcello Lippi al numero 16 - una Champions League 1996 e il titolo mondiale con gli Azzurri nel 2006 - Nereo Rocco, il maestro del "catenaccio” una posizione dopo, Fabio Capello al 21esimo e infine Antonio Conte alla posizione 49.

La top 50 dei migliori allenatori

Ecco la classifica completa dei 50 migliori allenatori della storia del calcio secondo i criteri di France Football: