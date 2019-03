In Europa il calcio rimane comunque il calcio. Nella vita, poi, si sa, uno può anche prendere altre strade e diventare, per dire, Conor McGregor, cioè una superstar assoluta di un altro sport - le arti marziali miste nel caso - ma una squadra per cui hai tifato sin da bambino esiste di sicuro.

E appunto lui, Conor, pur vivendo la maggior parte della sua vita ormai negli Stati Uniti, da attento businessman qual è, segue tutti gli affari legati alla sua immagine, continua a interessarsi alla sua vecchia passione.

Non solo la segue ma, parlando della sua squadra del cuore - e per uno cui piace combattere ma soprattutto vincere quale poteva essere se non il Manchester United? - dimostra una competenza e un attaccamento ai colori e alla tradizione quasi insospettabili.

Tutto nasce da una questione di geni: McGregor, vincente nato sin da quando era un biondo bimbetto che tirava calci a un pallone sui campetti della periferia di Dublino, mica poteva essere attratto, per dire, dal Bolton o dal Fulham, con rispetto parlando. È lui stesso a rivelarlo al Mirror:

Anche McGregor, certo, non scherza, imbattuto per quasi cinque anni e con un palmares straordinario. Un combattente come lui, inoltre, non può non amare l'attuale manager dei Red Devils, uno che quando lui era poco più di un bambino ha regalato gioie immense ai tifosi e che ora si sta ripetendo anche in panchina:

I see my son when I look at this. Thank you for sharing.

This is a picture from my schools “sports day”, and that infamous Grey Utd jersey, I actually bought myself with my communion money at 8 years of age.

I’d love to know where it is now.

A truly Notorious football jersey! https://t.co/1NxLZYJMXt