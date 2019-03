La divisa che ricorda la bandiera della Catalogna presenterà un design inedito e sarà indossata in occasione di sfide più importanti. Come quella contro il Real Madrid.

di Simone Cola - 19/03/2019 07:33 | aggiornato 19/03/2019 07:37

Mentre insegue il 26esimo trionfo nella Liga - sarebbe il numero 4 nelle ultime 5 edizioni - e continua a puntare con decisione a una Champions League che manca in bacheca dal 2015, il Barcellona pensa già al futuro, perlomeno a livello di marketing. Ecco così che come anticipato da Sport e poi riportato successivamente dai più importanti media spagnoli, arriva la notizia che dalla prossima stagione i blaugrana torneranno ad avere come quarta divisa la maglia "senyera", rappresentante cioè i colori giallo e rosso che compongono la bandiera della Catalogna.

A differenza dell'ultima che presentava strisce verticali, la prossima stagione il Barcellona dovrebbe indossarne una che prevede strisce diagonali: la proposta della Nike, su esplicita richiesta del club, sarebbe già arrivata in sede e accettata dal consiglio composto dal presidente Josep Maria Bartomeu, i quattro vicepresidenti (Jordi Mestre, Jordi Cardoner, Jordi Moix ed Enrique Tombas) e l'amministratore delegato Òscar Grau.

La nuova maglia "senyera" avrà dunque un aspetto diverso, ma manterrà lo stesso forte significato simbolico: le quattro strisce rosse su sfondo giallo - rappresentanti secondo la leggenda le quattro dita insanguinate strisciate su uno scudo dorato dal fondatore della Catalogna, Goffredo il Villoso, nel momento della morte - saranno riproposte per la gioia dei tifoi, che da sempre hanno mostrato particolarmente di apprezzare una divisa così fortemente identitaria.

Nelle intenzioni della dirigenza del club che da anni domina la Liga, la quarta maglia dalla prossima stagione diventerà la prima in poche quanto importanti occasioni, ad esempio quando si troverà a fare visita agli storici rivali del Real Madrid: non si tratterà di una provocazione nei confronti di un club da sempre considerato simbolo del potere costituito, in quanto la decisione di tornare alla maglia "senyera" sarebbe stata presa ben prima delle due vittorie al Bernabeu che hanno portato, insieme alla sconfitta con l'Ajax, all'esonero di Santiago Solari.

La maglia rappresentante la bandiera della Catalogna, dopo l'ok del club al design proposto da Nike, sarà presentata al pubblico il prossimo ottobre e non sarà l'unica grande novità per i tifosi del Barça: a maggio, in occasione dell'ultima gara dell'anno, come da tradizione Messi e compagni indosseranno la maglia principale della stagione successiva, che anche in questo caso manterrà i tradizionali colori blaugrana presentandoli però con un design tutto nuovo, a scacchi nello stile della Nazionale croata.